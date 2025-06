Drs. protect impulsiona expansão com Test Drive de franquia de seguros na ABF Franchising Expo

A Drs. protect, rede de franquias que atua com soluções em seguros, benefícios, crédito e meios de pagamento, estreou na ABF Franchising Expo 2025 com resultados acima das expectativas. Reconhecida como a maior feira de franquias do mundo, a Expo — realizada de 25 a 28 de junho, em São Paulo — foi palco para a marca apresentar seu modelo de negócio inovador e firmar novas conexões com empreendedores de todas as regiões do país.

Durante os quatro dias de evento, o estande da Drs. protect atraiu visitantes vindos de diversos estados, como Rondônia, Mato Grosso, Paraná e Minas Gerais, que demonstraram interesse em um modelo de microfranquia acessível, com investimento a partir de R$ 8 mil, sem necessidade de experiência prévia no setor e com forte poder de transformação. O diferencial mais comentado foi o sistema exclusivo de Test Drive da franquia, que permite ao interessado experimentar, na prática e sem ter que desembolsar um montante inicial, como é atuar como franqueado da rede de corretoras de seguros.

“A estreia da Drs. protect na ABF Franchising Expo 2025 superou as expectativas da marca. Recebemos visitantes de diferentes regiões do país, interessados em um modelo de negócio acessível e com propósito. O destaque ficou por conta do nosso sistema de Test Drive, que gerou grande interesse e engajamento. A participação fortaleceu o posicionamento da marca e abriu novas frentes de expansão em diversas praças estratégicas”, afirma o fundador da Drs. protect, Richard de Freitas, que também é diretor da allseg seguradora.

Segundo o executivo, o volume de interações durante a feira confirma o apelo do modelo da Drs. protect junto ao público empreendedor. “Em nossa primeira participação na ABF Franchising Expo, percebemos a magnitude e a força do evento. Nossa equipe ficou, literalmente, rouca de tantas conversas e oportunidades que surgiram, sempre com pessoas de perfis e origens totalmente diferentes. As dezenas e dezenas de contatos que fizemos certamente vão se traduzir em Test Drivers suficientes para ultrapassarmos a marca de cem parceiros em operação no Brasil”, projeta.

Com 25 contratos de franquia assinados e outros 60 de Test Drive, a Drs. protect segue em ritmo acelerado de expansão, apostando em um modelo de negócio leve, digital e de alto potencial de rentabilidade. A rede mantém parceria com mais de 50 seguradoras e outras 50 operadoras de saúde e fintechs, permitindo ao franqueado atuar em múltiplas frentes e construir uma carteira diversificada, com alto potencial de fidelização e geração de receita.

Foto: Drs. protect estreia com sucesso na maior feira de franquias do mundo