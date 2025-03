Diretores da ANS participam de debate sobre Planos Odontológicos no Congresso SINOG 2025

Encontro terá formato de Roda Viva e irá discutir propostas de Regulamentação dos Planos Odontológicos – Nos dias 10 e 11 de Abril, a Casa Giardini, em São Paulo, será o palco do Congresso SINOG 2025, que reunirá os principais agentes do Setor de Odontologia Suplementar para debater os desafios e o Futuro da área. Ao longo de dois dias, o Evento contará com nove painéis, mais de 30 convidados, entre Palestrantes e Moderadores, e quase 20 horas de programação.

Entre os destaques do Evento, estará o Painel Regulatório, que ocorrerá no dia 10 de Abril, às 15h, em formato de Roda Viva. Este Painel contará com a participação de Diretores da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para discutir os avanços, desafios e perspectivas para uma Regulamentação mais adequada às especificidades dos Planos Odontológicos. A conversa abordará as necessidades do Setor e as propostas de atualização para um marco regulatório que atenda às demandas atuais.

Participarão do Painel:

Alexandre Fioranelli, Diretor da DIPRO da ANS

Carla Figueiredo de Soares, Diretora-Presidente Interina da ANS

Eliane Medeiros, Diretora da DIFIS da ANS

Jorge Aquino, Diretor da DIOPE da ANS

Maurício Nunes, Diretor da DIDES da ANS

A abertura e encerramento do Evento será realizado por Dr. Roberto Seme Cury, Presidente da SINOG, e a Mediação ficará a cargo de Dra. Virgínia Rodarte, Assessora Regulatória da SINOG.

“Este Painel será uma oportunidade única para que os principais agentes do Setor Odontológico dialoguem diretamente com a ANS sobre o tema, que tem impacto direto na qualidade e no acesso dos Beneficiários aos Planos”, afirma Dr. Cury.

* Programação completa no site sujeita a alterações

Congresso SINOG

Quando: Dias 10 e 11 de Abril de 2025

Painel Regulatório: Dia 10 de Abril, às 15h

Onde: Casa Giardini | R. Dr. Jesuíno Maciel, 97 – Campo Belo, São Paulo – SP

Inscrições: https://sinog.com.br/congresso

Sobre o Congresso SINOG:

Após 19 Edições, o SIMPLO (Simpósio de Planos Odontológicos), promovido pela SINOG, consolidou-se como o maior e mais relevante Evento da Odontologia Suplementar da América Latina. Evoluindo junto com o Setor, o Evento sempre trouxe para discussão assuntos importantes entre os temas de seus Painéis, como Político e Econômico, ESG, Tendências e Inovação, Regulatório, Comercial e Vendas, Rede Credencial, Fraude, Tecnologia e Motivacional. A partir de 2025, o Evento se torna Congresso SINOG.

Sobre a SINOG

Criada em 1996, atua desde então como agente de crescimento e aperfeiçoamento do Setor. Pelos números mais recentes da ANS, são mais de 33 milhões de Beneficiários que aderiram a alguma modalidade de Plano Odontológico, quase todas elas com cobertura abrangente do rol da ANS.

Além disso, a SINOG divulga e amplia o conceito de Plano Odontológico como facilitador do acesso à Assistência à Saúde Bucal pela população, promovendo a integração das empresas junto à classe odontológica. É a criadora do Movimento “Julho Neon, Salve o Sorriso Brasileiro”, que busca ampliar a importância da Saúde Bucal no País, e ainda, é responsável pela concepção e organização do maior Evento do Setor de Planos Odontológicos da América Latina, que após 19 Edições passa de SIMPLO para Congresso SINOG em 2025.