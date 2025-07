CVG-SP promoverá mesa-redonda com lideranças dos corretores de seguros

Oito representantes de entidades da categoria se reunirão, a convite do CVG-SP, para discutir os desafios da distribuição de seguros de vida

Reconhecido como um ramo nobre, o seguro de vida é consumido por penas 17% dos brasileiros, dos quais 58% são oferecidos pelas empresas aos seus funcionários.

Para analisar esta situação, o CVG-SP convidou lideranças dos corretores de seguros para debaterem os “Desafios da Distribuição de Seguros de Vida” em uma mesa-redonda que será realizada no dia 21 de agosto, das 8h30 às 12h, no Teatro FECAP, em São Paulo.

Sob a mediação do presidente do CVG-SP, Anderson Mundim, que também é Superintendente Executivo da Bradesco Vida e Previdência, oito dirigentes de entidades representativas dos corretores participarão do evento.

São eles:

Boris Ber – Presidente Sindicato de Empresários e Profissionais Autônomos da Corretagem e da Distribuição de todos os ramos de Seguros, Resseguros e Capitalização do Estado de São Paulo (Sincor-SP)

– Presidente Sindicato de Empresários e Profissionais Autônomos da Corretagem e da Distribuição de todos os ramos de Seguros, Resseguros e Capitalização do Estado de São Paulo (Sincor-SP) Álvaro Fonseca – Mentor do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP)

– Mentor do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP) Marcos Motta – Mentor do Clube dos Corretores de Seguros de Osasco e Região (CCS-OR)

– Mentor do Clube dos Corretores de Seguros de Osasco e Região (CCS-OR) Roberto Gonçalves Lopes Filho – Presidente do Clube dos Corretores de Seguros do ABC (CCS-ABC)

– Presidente do Clube dos Corretores de Seguros do ABC (CCS-ABC) Waldimir Simões – Presidente do Clube dos Corretores de Seguros da Costa da Mata Atlântica (CCS Mata Atlântica)

– Presidente do Clube dos Corretores de Seguros da Costa da Mata Atlântica (CCS Mata Atlântica) Augusto Vicente Esteves – Presidente da União dos Corretores de Seguros (UCS)

– Presidente da União dos Corretores de Seguros (UCS) Jorge Teixeira Barbosa – Presidente da Câmara dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo (CamaraCor-SP)

– Presidente da Câmara dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo (CamaraCor-SP) Milton Ferreira – Vice-Presidente da Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado de São Paulo (Aconseg-SP)

Para o presidente do CVG-SP, a mesa-redonda com as lideranças dos corretores poderá ajudar a entender, por exemplo, o porquê da resistência dos profissionais que atuam no ramo de automóvel em ofertar seguro de vida.

“Muitos não demonstram interesse e não ofertam seguro de vida, talvez, porque ainda exista o estigma que este seguro é difícil. Acredito que o evento poderá indicar caminhos para reverter essa situação”, diz Mundim.

Para o diretor de Relações com o Mercado do CVG-SP, Marcos Salum, os corretores são aliados importantes e podem contribuir muito com sua experiência e conhecimento do cliente para o desenvolvimento do ramo vida.

“Cumprindo o seu papel de conectar o mercado de seguros, o CVG-SP reunirá as principais lideranças dos corretores de seguros para traçar um retrato atual da distribuição do seguro de vida, seus desafios e apresentar reflexões sobre os possíveis caminhos para aumentar a penetração deste seguro”, diz.

Mesa-redonda “Desafios da Distribuição de Seguros de Vida”

Dia 21 de agosto, das 8h30 às 12h

Teatro FECAP – Av. da Liberdade, 532, Liberdade, São Paulo (SP)

Realização: CVG-SP

Apoio: FECAP

Patrocinadores Platina: MAG, Porto e SulAmérica

Patrocinadores Ouro: MAPFRE e MAWDY

Investimento: R$ 50,00 (valor simbólico)

Inscrições no link: https://forms.gle/C5foQz89MBfg9P5k9