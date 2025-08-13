CVG-RJ e Starr Insurance capacitam corretores no produto Vida

Da esquerda para direita: Eduardo Salgado, Head commercial A&H da Starr Insurance; Sonia Marra, presidente do CVG-RJ; Luciana Maio, Commercial manager A&H da Starr Insurance e Wellington Costa, diretor adjunto do CVG-RJ – Foto: Divulgação

Durante a manhã do dia 13 de agosto, Luciana Maio, gerente comercial da Starr Insurance, com ampla experiência no mercado de seguros, especialista em seguros de vida há mais de 10 anos, falou sobre “Técnica de Vendas para Seguros de Vida”, aos 30 corretores de seguros e representantes do setor presentes na sede do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ).

A Starr Insurance é uma organização global de seguros com mais de 100 anos de mercado, que tem muito a oferecer e agregar ao corretor de seguros. “Com o crescimento expressivo do setor, impulsionado por uma maior conscientização da importância da proteção familiar e financeira, o aprimoramento profissional dos corretores se torna essencial. O Clube tem desempenhado papel estratégico nesse processo, organizando palestras que trazem o conhecimento de empresas com esse legado”, enfatizou Sonia Marra, presidente do CVG-RJ.

Para Leila Nogueira, vice-presidente do CVG-RJ, hoje mais do que vender um produto, o corretor precisa ser um consultor preparado para orientar decisões que impactam diretamente o futuro das famílias. “Isso exige formação técnica, sensibilidade comercial e atualização constante”, destacou ao falar da importância de ter a Starr Insurance como uma das novas beneméritas do Clube.

Sobre o CVG-RJ |

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 59 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.