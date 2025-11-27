CVG-RJ convida para encontro com Bradesco Saúde

O evento será no dia 03 de dezembro de 2025 – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) promove um encontro na manhã do dia 3 de dezembro, em sua sede no Centro do Rio, entre corretores de seguros e profissionais do mercado com a Bradesco Saúde.

Na ocasião estará presente a gerente comercial da Bradesco Saúde, Gabriela Souza, para tirar dúvidas dos que desejam ampliar seus conhecimentos no segmento de saúde e expandir seus negócios, ressaltando os diferencias das soluções da seguradora. Uma oportunidade real para o corretor ter um entendimento maior dos produtos da Bradesco Saúde.

“O objetivo principal desse evento é trazer atualização dos produtos, utilização do sistema e de todo do processo de comercialização. Além de aproximar e estreitar o relacionamento entre o corretor e a seguradora. É um momento em que a gerente comercial, Gabriela Souza, vai realizar uma capacitação para os corretores trabalharem melhor os produtos da Bradesco Saúde”, fala Sonia Marra, presidente do CVG-RJ.

O evento é único e gratuito. As vagas são limitadas e os interessados em participar devem se inscrever através do Sympla no link:

https://www.sympla.com.br/evento/encontro-comercial-bradesco-saude/3229189?_gl=1*11il012*_gcl_au*ODM2NzIwODExLjE3NjA3MDgxNTc.*_ga*MjYyNTU5MzY1LjE3NjA3MDgxNTg.*_ga_KXH10SQTZF*czE3NjQwMDYyOTQkbzI1JGcxJHQxNzY0MDA2OTg5JGoyNCRsMCRoMTg4MzA4NTg3Mg..&share_id=copiarlink

Serviço:

Evento: Encontro Comercial com a Bradesco Saúde

Data: 03/12/2025

Horário: das 9h30 às 11h30

Local: Sede do CVG-RJ (Rua da Quitanda, 159, 12º Andar – Centro/RJ)

Sobre o CVG-RJ – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 59 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2.000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.