CVG-RJ convida para café da manhã com a Starr Insurance

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), receberá em sua sede, no Centro do Rio, para um café da manhã no dia 13 de agosto a Starr Insurance, uma das maiores organizações globais de seguros. O tema do encontro será: “Técnica de Vendas para Seguros de Vida”.

O evento terá como palestrante Luciana Maio, gerente comercial da Starr Insurance, com ampla experiência no mercado de seguros, especialista em seguros de vida há mais de 10 anos. Luciana é responsável pelo treinamento, capacitação, técnica de vendas e identificação de oportunidades sob medida para o cliente/corretor.

Para a presidente do CVG-RJ, Sonia Marra, essa é uma oportunidade que os corretores de seguros não podem perder. “Nesse encontro terão acesso a novas abordagens de vendas, estratégias práticas para aumentar a conversão e maneiras de agregar valor ao cliente. É mais uma forma do CVG-RJ entregar aos corretores, um conteúdo de alto nível que faça a diferença no seu dia a dia”, finaliza.

Serviço:

Evento: “Técnica de Vendas para Seguros de Vida”

Data: 13 de agosto 2025

Horário: Café da manhã das 9h30 às 10h – Início da palestra às 10h

Local: Sede do CVG-RJ – Rua da Quitanda, 159/ 12º andar – Centro do Rio

Informações: e-mail cvgrj@cvgrj.com.br

Telefones: (21) 2203-0393 / (21) 96428-4687

Inscrições: https://cvgrj.rds.land/cvgrj-eventos – o evento é único, gratuito e as vagas são limitadas

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 59 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro.

Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.