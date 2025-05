CVG-RJ convida para café da manhã com a IZA Seguradora

Empresa 100% digital, oferece produtos personalizáveis e acessíveis – No dia 28 de maio, o Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) receberá a IZA Seguradora para um café da manhã. Realizado na sede do Clube no Centro do Rio, o evento é gratuito e tem como objetivo apresentar os diferenciais e o portfólio da seguradora, 100% digital e especializada em seguros de Vida, Acidentes Pessoais e Viagem.

O evento contará com a presença de Gabriel Segur, fundador e CEO da IZA e Alessandra Monteiro, head comercial da seguradora. Segundo Sonia Marra, diretora adjunta do CVG-RJ, esses encontros são sempre oportunidades para que os corretores de seguros conheçam as novidades do mercado, ampliando seu portfólio de produtos para os clientes. “Além de fortalecer o seu relacionamento com as seguradoras, abrindo novos canais e oportunidades de negócios’, enfatiza.

Serviço:

Evento: CVG-RJ convidam para café da manhã com a IZA Seguradora- “IZA day”

Data: 28 de maio de 2025

Horário: Café da manhã das 9h às 9h45 – Início da palestra às 10h

Local: Rua da Quitanda, 159/ 12º andar – Centro do Rio

Informações: e-mail cvgrj@cvgrj.com.br

Telefones: (21) 2203-0393 / (21) 96428-4687

Inscrições: www.cvgrj.rds.land/cvgrj-eventos – o evento é único, gratuito e as vagas são limitadas

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 58 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro.

Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.