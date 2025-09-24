CSP-MG realiza 12º Encontro com a FenaPrevi para debater rumos da previdência privada e seguros de vida

O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) promove, no dia 2 de outubro, às 9h30, no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte, a 12ª edição do Encontro com a FenaPrevi, um dos eventos mais aguardados do calendário da entidade. Com o tema “Seguros de vida e previdência privada: desafios e tendências”, o encontro terá palestra do presidente da FenaPrevi, Edson Franco. O dirigente fará uma análise das transformações do mercado e abordará os impactos das mudanças regulatórias, além das perspectivas para ampliar a proteção da sociedade brasileira.

Segundo o presidente do CSP-MG e coordenador do evento, João Paulo Moreira de Mello, o encontro reforça o papel da entidade como espaço de integração e de debate qualificado. “Estamos honrados em receber mais uma vez a FenaPrevi e seu presidente, Edson Franco, para discutir temas tão relevantes. O encontro é uma oportunidade única de atualização e de troca de experiências entre profissionais do mercado e lideranças do setor. Nosso propósito é sempre contribuir para o fortalecimento do segmento e para a expansão da cultura do seguro no Brasil”, ressalta Mello.

O evento contará ainda com a presença de autoridades do setor, como Andréia dos Reis Padovani, presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, e Gustavo Bentes, presidente do Sincor-MG. Após a palestra de Edson Franco, eles se juntam ao presidente do CSP-MG em um debate conduzido pelo consultor empresarial e diretor do Clube, Maurício Tadeu Barros Morais.

A programação terá início às 8h30, com café de boas-vindas para os participantes. A palestra será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube do CSP-MG, a partir das 9h30, permitindo a participação de profissionais de todo o país. O evento é gratuito, mediante inscrição prévia pelo link: https://forms.gle/4SDi67BSPkcTzFy86. As vagas presenciais são limitadas.

Serviço

Evento: 12º Encontro do CSP-MG com a FenaPrevi

Realização: Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG)

Palestrante: Edson Franco, presidente da FenaPrevi e CEO da Zurich

Data: 02/10/2025 (quinta-feira)

Horário: Café de boas-vindas às 8h30; início do evento às 9h30, com transmissão pelo canal do YouTube do CSP-MG

Local: Auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF – Av. Afonso Pena, 726, 22º andar, Centro, Belo Horizonte-MG

Inscrições: https://forms.gle/4SDi67BSPkcTzFy86