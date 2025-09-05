CSP-MG promove workshop com foco no papel transformador dos corretores de seguros

Evento, no dia 16/09, reunirá Capemisa Seguradora, Sincor-MG, SulAmérica, Movimento Minha Vida Protegida e corretores convidados – O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) realiza, no dia 16 de setembro, a partir das 13h30, o V Workshop Conhecer para Proteger, no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte. O evento integra a Série Especial de Workshops 2025, em comemoração aos 15 anos do CSP-MG.

Com o tema “Histórias de sucesso: experiências que inspiram”, a proposta do encontro é valorizar os corretores de seguros e promover a troca de conhecimentos a partir de casos reais e bem-sucedidos no mercado de seguros de pessoas. Assim como nas edições anteriores, as beneméritas do Clube participam trazendo corretores convidados para compartilhar suas trajetórias e aprendizados.

Nesta edição, a Capemisa Seguradora será representada pela gerente comercial da Sucursal Belo Horizonte, Denize Gonçalves Pena, que estará acompanhada do corretor Sinézio Gladstone da Silva Melo, da Melo Corretora de Seguros. O Sincor-MG participará com o diretor Jefferson Chadid e o corretor Vicente Velazquez, da Martins Velasquez Corretora de Seguros. Já pela SulAmérica, estarão presentes a superintendente regional Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Sul, Juliana Queiroz, e a corretora Regiane Keila Lopes Alves, da Lêmures Corretora de Seguros.

O evento contará também com a presença especial do corretor de seguros Rogério Araújo, CEO da TGL Consultoria e fundador do Movimento Minha Vida Protegida, que participará ao lado da corretora Marilia Rabelo, da Mazo Corretora de Seguros. O CSP-MG é apoiador institucional do Movimento e o presidente da entidade, João Paulo Moreira de Mello, atua como embaixador da iniciativa.

Para Mello, a presença do Movimento no encontro reforça o propósito do Clube em apoiar projetos que democratizem o acesso da população ao seguro. “O Workshop Conhecer para Proteger é uma vitrine de histórias inspiradoras que mostram o quanto os corretores têm papel essencial no desenvolvimento do setor. E nesta edição, ao lado do Movimento Minha Vida Protegida, reforçamos ainda mais o nosso propósito de democratizar o acesso à proteção, sempre de forma integrada, solidária e inovadora”, afirma.

A mediação do evento ficará a cargo do diretor do CSP-MG, Maurício Tadeu Barros Morais. Haverá café de boas-vindas, sorteio de brindes entre os inscritos presentes e emissão de certificado de participação após o evento.

As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/2XbhSEEV1LGQTBX16. As vagas são limitadas.