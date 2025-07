CSP-MG promove III Workshop Conhecer para Proteger com cases de sucesso dos corretores

Seguro PASI, Asseg Assessoria de Seguros, BP Seguradora, Icatu Seguros e Allianz participam do evento – O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) realiza no próximo dia 17 de julho, a partir das 13h30, no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte, o III Workshop Conhecer para Proteger – Série Especial 15 Anos.

Com a proposta de inspirar profissionais do setor a partir de histórias reais e experiências bem-sucedidas, o evento reunirá representantes de cinco beneméritas do CSP-MG: PASI, Asseg Assessoria de Seguros, BP Seguradora, Icatu Seguros e Allianz – que convidaram corretores parceiros para dividir suas trajetórias e aprendizados no mercado de seguros.

Participarão da edição a gerente comercial do PASI, Vivianne Andreazzi, e a corretora Fabíola Dallarete, da Life Express; o sócio-diretor da Asseg Assessoria de Seguros, Jader Pereira de Abreu Filho, e Márcia Leite, da Super Administradora e Corretora de Seguros; o vice-presidente comercial Auto/Vida da BP Seguradora, Marco Antônio Neves, e Arlesson Machado, da FF Assessoria em Seguros; a gerente comercial da Icatu, Fabiana Patricia dos Reis Ribeiro, e o corretor Fabrício Rigueira Fernandes, da Hunter Corretagem de Seguros; e a gerente de Subscrição e Produtos Vida da Allianz, Roberta Bueno, e Fábio Guerra, da FGuerra Corretora de Seguros.

A programação seguirá o modelo dinâmico das edições anteriores. Após cada apresentação das duplas, o diretor do CSP-MG, Maurício Tadeu Barros Morais, atuará como mediador do debate, conduzindo perguntas do público e incentivando a troca de experiências entre os participantes.

“A cada edição, fortalecemos nosso propósito de disseminar conhecimento prático e valorizar a atuação dos corretores de seguros, que estão na linha de frente da proteção da sociedade. Essa série especial dos workshops tem sido uma grande celebração do nosso compromisso com o desenvolvimento do setor ao longo dos últimos 15 anos”, destaca o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello.

O evento também contará com um café de boas-vindas, promovendo integração e networking entre os participantes. Ao final, haverá sorteio de brindes entre os inscritos presentes e emissão de certificado de participação.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do link: https://forms.gle/BF7TFMTohQ1bjmVUA