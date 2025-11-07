CSP-MG promove encontro em Juiz de Fora para discutir oportunidades e fortalecer cultura do seguro de vida

O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG), em parceria com a Associação dos Corretores de Seguros da Zona da Mata e Vertentes (Ascor) e o Sincor-MG, promoveu, no dia 5 de novembro, em Juiz de Fora, um encontro voltado ao segmento de seguros de pessoas.

Com o tema “Seguros de vida: o futuro do mercado está em suas mãos”, o evento reuniu cerca de 120 participantes, entre corretores de seguros, executivos de seguradoras, lideranças regionais e representantes de assessorias. A proposta foi discutir estratégias, oportunidades e a importância de ampliar o debate sobre a proteção de vidas no atual cenário do mercado.

A palestra foi conduzida pelo corretor de seguros e fundador do Movimento Minha Vida Protegida, Rogério Araújo, que abordou temas como planejamento financeiro, proteção de renda e o papel do corretor como agente de transformação social. Com linguagem inspiradora, o palestrante destacou a necessidade de fortalecer a cultura da proteção no país e de valorizar o seguro de vida como instrumento de segurança e prosperidade.

O diretor do CSP-MG, Maurício Tadeu Barros Morais, mediou o encontro e ressaltou o caráter educativo da iniciativa. “Fiquei muito honrado em conduzir esse evento, o primeiro do CSP-MG na região da Zona da Mata e Campo das Vertentes. A ação foi bastante elogiada por parceiros e participantes, não apenas pela palestra, mas pelo conteúdo técnico e reflexivo apresentado. O propósito foi evidenciar o corretor como agente de transformação social, comprometido com a educação securitária, financeira e previdenciária”, afirmou.

O presidente da Ascor, Edson Venilcio do Carmo, enfatizou a relevância da parceria entre as entidades e o engajamento dos corretores locais. “Foi um momento mágico, com uma sala cheia e corretores totalmente envolvidos até o final. A união entre CSP-MG, Ascor e Sincor-MG mostra que seguimos no caminho certo. A palestra do Rogério trouxe uma visão prática e inspiradora do que precisa ser feito para fortalecer nosso setor. Estamos abertos a novas oportunidades e encontros como esse”, declarou.

Representando o Sincor-MG, o embaixador William Meirelles destacou o impacto da palestra na percepção dos participantes. “Foi surpreendente ouvir o feedback dos corretores e seguradores presentes. Todos saíram transformados, com uma nova consciência sobre o papel do seguro de vida como ferramenta de proteção social e econômica. Isso reforça o nosso papel como agentes de transformação e de desenvolvimento do mercado”, observou.

Segundo o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, o encontro faz parte da estratégia do Clube de ampliar sua presença e promover o conhecimento técnico em diferentes regiões de Minas Gerais. “Realizar esse evento em Juiz de Fora, uma cidade tão relevante para o mercado mineiro, e reunir cerca de 120 participantes é motivo de grande satisfação. Essa iniciativa reforça nosso compromisso de disseminar a cultura do seguro de pessoas e fortalecer a atuação dos corretores em todo o estado. A palestra do Rogério, como sempre muito elogiada, contribuiu para enriquecer o debate”, afirmou.

O evento também contou com o apoio institucional do Movimento Minha Vida Protegida e do SindSeg MG/GO/MT/DF, marcando mais um passo do CSP-MG em sua missão de integrar entidades, profissionais e empresas em torno da valorização do seguro de pessoas.

Foto: Lideranças do CSP-MG, Ascor, Sincor-MG com o palestrante do evento, Rogério Araújo