CSP-MG inaugura nova fase dos workshops Conhecer para Proteger com cases de corretores

O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) deu início à temporada 2025 da série de Workshops Conhecer para Proteger no dia 15 de maio, com casa cheia e formato inovador que conquistou o público. Realizado no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte, o evento marcou o início das comemorações dos 15 anos do Clube e trouxe uma proposta diferenciada: valorizar as experiências reais de corretores parceiros das beneméritas, por meio de depoimentos que emocionaram e inspiraram os participantes.

Sob o tema “Histórias de Sucesso: Experiências que Inspiram”, a nova temporada aposta no protagonismo dos corretores como agentes de transformação no mercado, evidenciando o impacto positivo das parcerias com seguradoras, operadoras de saúde, assessorias e administradoras de benefícios. Os representantes das beneméritas dividem o palco com corretores convidados para compartilhar cases de sucesso e boas práticas comerciais.

Após cada apresentação, os convidados participaram de um bate-papo com o diretor do CSP-MG, Maurício Tadeu Barros Morais, que atuou como mediador do evento e conduziu as sabatinas com leveza e profundidade, gerando momentos de aprendizado e troca entre os participantes.

“Sentimos que era hora de inovar e trazer o público ainda mais para o centro da discussão. O resultado foi extremamente positivo. Os relatos emocionaram, inspiraram e geraram uma conexão muito forte com todos os presentes. Acreditamos que essa é a essência do nosso trabalho: fomentar conhecimento e fortalecer o mercado com conteúdo relevante e próximo da realidade dos profissionais”, ressaltou o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello.

O evento contou com a participação das beneméritas Seguros Sura, MAG Seguros, C6 Seg, Solidus Administradora e Porto, que dividiram o palco com corretores convidados para relatar suas experiências. Roberta Prata, gerente regional da Sura em Minas Gerais, foi acompanhada de Rodrigo Nunes Meira, da Rom Seguros e Seguro do Trabalhador. Em seu depoimento, Rodrigo destacou que levar a operação da carteira de vida para a Sura há 10 anos foi uma das decisões mais acertadas de sua carreira. “A Sura oferece acessibilidade, liberdade para criação de soluções personalizadas e é uma seguradora sólida, que valoriza o corretor. O seguro de vida é uma excelente fonte de receita recorrente e o mercado só tende a crescer”, afirmou.

João Neto, superintendente comercial da MAG Seguros, apresentou a corretora Karine Gontijo, cuja fala foi uma das mais emocionantes do dia. Formada em Odontologia, ela contou como ingressou no setor a convite da MAG e se transformou em especialista na área de proteção financeira, com foco em sucessão empresarial. “Atitude, hábito, disciplina e habilidade são os pilares da minha trajetória. O seguro de vida virou minha paixão e abriu portas que eu nem imaginava. Hoje sou respeitada, recomendada e atuo como palestrante. É gratificante ver como o setor pode transformar vidas”, declarou.

Representando a C6 Seg, a gerente de Relacionamento Priscilla Alves de Deus esteve ao lado do corretor Aluízio Xavier de Lima Filho, da Aprimorar Corretora de Seguros. Com simpatia e carisma, Aluízio compartilhou sua trajetória, que teve início como representante comercial e, depois, vendedor de planos de saúde até se consolidar em vários ramos de seguros. “As pessoas são carentes de atenção. Um bom atendimento fideliza. Já vendi seguro até quando abastecia meu carro em um posto de gasolina. O segredo é estar sempre pronto e não perder nenhuma oportunidade”, disse, arrancando risos e aplausos da plateia.

Mário Mendonça, sócio-diretor da Solidus Administradora, participou com Simone Ribeiro da Silva, da Nuclef Seguros, que destacou o propósito de sua atuação. “Cuidamos de pessoas e transformamos vidas com o nosso negócio. Com a Solidus, temos confiança e produtos diferenciados. Nossa empresa é jovem, mas alcançamos anualmente R$ 1,2 milhão em vendas de planos de saúde e odontológicos. Isso é fruto de muito trabalho, propósito e parceria”, ressaltou.

Encerrando o workshop, Bruno Leão, gerente da sucursal Minas Gerais da Porto, esteve acompanhado da corretora Cláudia Gonçalves da Silva Alves, da Opess Corretora. Bióloga de formação, Cláudia iniciou no mercado há 16 anos e, desde o começo, apostou na parceria com a Porto. “Foi a primeira seguradora a oferecer a cobertura de DIT e sempre tratou o corretor com igualdade, independentemente do porte. O seguro de vida é uma forma poderosa de fidelizar clientes. A confiança e a constância fazem toda a diferença”, destacou.

O evento, que contou com sorteio de brindes e entrega de certificados, teve feedback positivo por parte dos participantes. Para o mediador Maurício Tadeu, o novo formato representa um avanço importante na proposta pedagógica dos encontros. “Ao dar voz aos corretores, mostramos a pluralidade do mercado e aproximamos ainda mais os conteúdos da realidade do público. O retorno que recebemos foi extremamente motivador”, avaliou.

A série Conhecer para Proteger segue ao longo do ano, com novos encontros previstos e mais histórias inspiradoras. O próximo evento será no dia 12 de junho, com a presença das beneméritas Simetria Brasil, Affiance, PEPER (Proteção Escolar Permanente) e Bradesco Seguros.

Foto: Maurício Tadeu Barros Morais (diretor do CSP-MG), Priscilla Alves de Deus (gerente de Relacionamento da C6 Seg), Bruno Leão (gerente da sucursal Minas Gerais da Porto), João Paulo Moreira de Mello (presidente do CSP-MG), Roberta Prata (gerente regional da Seguros Sura em Minas Gerais), Mário Mendonça (sócio-diretor da Solidus Administradora) e João Neto (superintendente comercial da MAG Seguros)