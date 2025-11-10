CSP-MG debate com FenaSaúde e ANS desafios regulatórios e sustentabilidade do setor

O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) promoveu, em 6 de novembro, o Seminário Saúde Suplementar – Desafios e Tendências, em Belo Horizonte, na sede do SindSeg MG/GO/MT/DF. O encontro reuniu profissionais do mercado de seguros de saúde, representantes de seguradoras, corretores e lideranças setoriais que debateram o atual cenário regulatório e os caminhos para o desenvolvimento sustentável do setor.

A programação contou com palestras do coordenador de Estudos e Projetos da Diretoria de Fiscalização da ANS, Pedro da Silveira Villela, e da superintendente de Avaliação de Tecnologias em Saúde e Cobertura Assistencial da FenaSaúde, Hellen Harumi Miyamoto.

Em sua apresentação, Villela destacou ações regulatórias adotadas pela ANS para aprimorar o relacionamento entre operadoras e beneficiários, com enfoque em respostas mais ágeis e claras por parte das empresas diante das solicitações dos usuários. Ele ressaltou que o órgão “tem concentrado esforços em corrigir falhas antes que se tornem reclamações formais, por meio de monitoramento estatístico e fatores de prevenção, contribuindo para tornar o setor mais eficiente e responsivo às demandas assistenciais”.

Já Hellen Miyamoto apresentou um panorama dos desafios enfrentados pelo setor de saúde suplementar, com destaque para o aumento dos custos assistenciais, as mudanças na regulação e a necessidade de revisão permanente de modelos operacionais. Ela reforçou a importância de soluções sustentáveis, “que conciliem a viabilidade econômica das operadoras com a oferta de serviços de qualidade à população” — sempre com foco na jornada do paciente e na inovação capaz de melhorar a entrega de valor ao beneficiário.

O evento teve coordenação do presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, e mediação do diretor Maurício Tadeu Barros Morais. Após as apresentações, foi promovido um debate que contou com a participação dos palestrantes Pedro Villela (ANS) e Hellen Miyamoto (FenaSaúde), do presidente do Sincor-MG, Gustavo Bentes, e da vice-presidente do CSP-MG, Betânia Fonseca que, na ocasião, representou o SindSeg MG/GO/MT/DF. O presidente João Paulo também integrou a mesa de discussões, que abordou o papel estratégico dos corretores e das seguradoras na ampliação do acesso à saúde suplementar no país.

Durante o debate, Bentes destacou a necessidade de qualificar ainda mais a força de vendas, garantindo atuação ética e técnica por parte dos profissionais do setor. “Precisamos elevar o padrão de qualidade da comercialização de planos e seguros de saúde. É fundamental investir em capacitação e, se for o caso, pensar em algum tipo de certificação dos vendedores, em parceria com a ANS, para fortalecer a credibilidade e a sustentabilidade do setor”, defendeu. O posicionamento foi endossado pelo diretor do CSP-MG, Maurício Tadeu, que reforçou o papel do corretor como agente essencial para a construção de uma cultura de proteção responsável e transparente.

O presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, ressaltou que o encontro reforça o compromisso da entidade com a difusão de conhecimento e o diálogo técnico entre os diversos atores do setor. Ele também colocou o Clube à disposição para colaborar com as entidades representativas e com o órgão regulador na campanha nacional de combate à fraude na saúde suplementar.

“Vivemos um momento de grandes transformações no mercado de saúde suplementar. A presença da ANS e da FenaSaúde demonstra a relevância desse debate e contribui para alinhar expectativas, aprimorar processos e gerar valor a todos os envolvidos — especialmente ao consumidor. O CSP-MG seguirá promovendo espaços de integração e discussão qualificada e se coloca à disposição de iniciativas que fortaleçam o mercado, ampliem a transparência e garantam a sustentabilidade do sistema”, concluiu Mello.

Foto: Dirigentes do CSP-MG, Sincor-MG, SindSeg MG/GO/MT/DF e representantes da FenaSaúde e da ANS

*Crédito: Arnaldo Athayde