CSP Bahia promove evento exclusivo e diferenciado para associados

O Clube de Seguros de Pessoas da Bahia (CSP Bahia) realizou, no dia 13 de fevereiro, em Salvador, evento exclusivo para seus associados da categoria Diamante.

A iniciativa inédita da entidade tem como objetivo promover maior integração, aprendizado e capacitação para esse grupo seleto de participantes, proporcionando experiências diferenciadas em um ambiente intimista e acolhedor.



O encontro contou com a palestra “Oratória e Marketing Digital”, ministrada pela jornalista, palestrante e ex-apresentadora da TV Bahia, Thaic Carvalho. Mais do que uma exposição teórica sobre os temas, a atividade se destacou pelo formato dinâmico e interativo, funcionando como uma oficina na qual os participantes puderam exercitar na prática as técnicas abordadas.



Na abertura do evento, o presidente do CSP Bahia, Antonio Daniel Mota, destacou a importância da nova iniciativa e anunciou que outros encontros exclusivos serão realizados ao longo do ano.



“Hoje é um dia muito especial, pois estamos realizando nosso primeiro evento exclusivo para os associados Diamante do CSP Bahia. Esse é mais um sonho realizado, que começamos a colocar em prática em outubro de 2024, com a criação dessa categoria de membros da entidade“, declarou.



O presidente ressaltou ainda que a criação da categoria Diamante representa um avanço para o Clube, não apenas fortalecendo sua sustentabilidade financeira, mas também permitindo a realização de eventos exclusivos que agregam valor aos associados e incentivam sua participação ativa nas iniciativas do CSP Bahia.



“Com a presença de 35 participantes, o encontro proporcionou uma troca intensa de conhecimento de forma dinâmica e interativa. O formato diferenciado tornou a experiência ainda mais enriquecedora. Esse foi apenas o primeiro de muitos encontros exclusivos que realizaremos para os associados Diamante, sempre trazendo conteúdos altamente selecionados“, concluiu Mota.



Segundo o dirigente, a programação de eventos do CSP Bahia para 2025 continuará priorizando a qualificação e a troca de experiências entre seus associados, consolidando a entidade como um dos principais pontos de referência para o mercado de seguros de pessoas na região.

Foto: Evento exclusivo reuniu associados da categoria Dimante do CSP Bahia