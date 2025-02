Bradesco Saúde lança Guia de Boas-vindas para beneficiários

Material reúne as principais informações sobre o plano de saúde em um só lugar – A Bradesco Saúde lança o Guia de Boas-vindas para os beneficiários. Disponível nas versões para os segmentos SPG (3 a 199 pessoas) e Empresarial (a partir de 200), o material reúne as principais informações sobre serviços e benefícios do plano de saúde. O objetivo é garantir que o cliente tenha esses dados em mãos assim que ingressar no plano e possa consultá-los sempre que necessário ao longo da sua jornada na Bradesco Saúde.

A iniciativa faz parte de uma série de ações para aprimorar a experiência do beneficiário com a Bradesco Saúde, desde o primeiro contato com o plano. No material, ele encontra uma apresentação completa do seu plano, de forma clara e objetiva, com uma linguagem de fácil entendimento, acolhedora e próxima do leitor. Logo no início, há instruções sobre como acessar área exclusiva do site e baixar o aplicativo da operadora no celular, destacando todas as funcionalidades desses canais, incluindo a carteirinha digital.

Os serviços da Bradesco Saúde são apresentados detalhadamente, incluindo a rede, com um passo a passo simples que mostra ao beneficiário como encontrar rapidamente a especialidade que necessita. Quem acessar ainda terá conhecimento de todos os benefícios dos planos Bradesco Saúde, como o programa Meu Doutor, as clínicas Meu Doutor Novamed e o Clube + Saúde.