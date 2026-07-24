CSP Bahia convida FenaSaúde para discutir perspectivas e desafios da saúde suplementar

O cenário da saúde suplementar no Brasil, as perspectivas para o segundo semestre de 2026 e as oportunidades de crescimento do setor serão debatidos durante encontro promovido pelo Clube de Seguros de Pessoas e Benefícios da Bahia (CSP Bahia), no dia 29 de julho, às 14h30, em Salvador. O convidado é o diretor-executivo da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), Bruno Sobral de Carvalho, que fará uma análise dos principais desafios e tendências do segmento.

Carvalho é engenheiro civil e mestre em Economia, ambos pela Universidade de Brasília (UnB). Com MBA pela Georgetown University, o executivo acumula experiência em órgãos estratégicos do setor, tendo atuado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no Ministério da Fazenda, na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e na Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde).

O evento reunirá corretores de seguros, profissionais que atuam com benefícios e planos de saúde e representantes do mercado para discutir temas que vêm ganhando relevância diante do aumento dos custos assistenciais, das mudanças regulatórias, da incorporação de novas tecnologias e da busca pela sustentabilidade na saúde suplementar.

Para o presidente do CSP Bahia, Antonio Daniel Mota, o momento exige atualização permanente dos profissionais que atuam nesse segmento. “A saúde suplementar vive um período de transformação. Os desafios são muitos, mas o mercado também apresenta novas oportunidades de crescimento. A participação da FenaSaúde amplia esse debate ao compartilhar uma visão qualificada sobre o cenário atual e as perspectivas para os próximos meses”, ressalta.

As inscrições do encontro são gratuitas e podem ser realizadas pelo link: https://cspbahia.com.br/inscricoes-abertas-evento-de-saude-suplementar/.

Serviço

Evento: “Perspectivas para o segundo semestre da saúde suplementar no Brasil e as oportunidades de crescimento do setor”

Realização: Clube de Seguros de Pessoas e Benefícios da Bahia (CSP Bahia)

Data: 29 de julho (quarta-feira)

Horário: 14h30

Local: Salvador Shopping Business, na Torre América (Auditório)

Palestrante: Bruno Sobral de Carvalho, diretor-executivo da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde)

Inscrições: https://cspbahia.com.br/inscricoes-abertas-evento-de-saude-suplementar/