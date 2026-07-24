Diretoria da Aconseg-RJ reconduzida para um novo mandato (2026-2028) toma posse em 28 de julho

A entidade vai reunir as suas associadas, seguradoras e operadoras parceiras, Aconsegs coirmãs, entidades do mercado e jornalistas de seguros – A nova diretoria eleita para o biênio 2026/2028 será composta por: Presidente, Luiz Philipe Baeta Neves; 1º Secretário, César Augusto Braga; 2º Secretário, Gilberto Villela; 1º Tesoureiro, Joffre Nolasco Pinto Filho; 2ª Tesoureira, Jaqueline Duarte dos Santos Rocha.

A posse será realizada no dia 28 de julho, às 12h30, na Churrascaria Fogo de Chão, em Botafogo, Zona Sul do Rio.

Energia – “Vamos para mais um mandato com a certeza de que faremos o melhor trabalho possível e dedicaremos o máximo do nosso vigor para continuar o trabalho que vem sendo realizado para dar o protagonismo merecido ao canal assessoria, que vem obtendo reconhecimento e aprovação dos nossos parceiros, que relatam expansão, agilidade, confiança e qualidade nos serviços prestados pelas nossas associadas. Reunidas aqui em nosso estado pela pioneira das Aconsegs, a Aconseg-RJ, não medirá esforços para oferecer apoio administrativo, técnico e comercial de alto nível aos parceiros, que se beneficiam dos nossos serviços. Para isso, vamos interagir com intensidade com todo o mercado através dos seus players e públicos-alvo, suas entidades de representação e dos nossos valiosos e qualificados braços operacionais: os corretores de seguros. O nosso propósito é também dar total visibilidade às nossas atividades, atrair e ampliar o nosso mercado e reforçar os canais de comunicação para dar visibilidade, reconhecimento e mérito às nossas atividades e operações”, declarou o presidente Luiz Philipe Baeta Neves.

Serviço:

Evento: Posse da diretoria da Aconseg-RJ (biênio 2026-2028)

Local: Churrascaria Fogo de Chão, Av. Nestor Moreira, s/n, Botafogo, Zona Sul do Rio.

Horário: às 12h30 às 16h

Sobre a Aconseg-RJ

Fundada em 1998, a Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Aconseg-RJ) é uma entidade que reúne as assessorias de seguros, modelo de negócios que reformulou as áreas de produção das companhias e já movimenta mais de R$ 3 bilhões em prêmios por ano. A entidade realiza cursos, palestras e debates para fomentar o desenvolvimento das assessorias de seguros no Estado do Rio de Janeiro.

Foto: Na sede da Aconseg-RJ, no Centro do Rio, diretoria eleita e associados no dia da eleição, em maio – Foto: Divulgação