Circuito nacional levará corridas a parques e áreas de preservação em sete cidades brasileiras

Iniciativa do Instituto CNP Brasil e da CNP Seguros Holding Brasil utilizará o esporte para promover qualidade de vida, inclusão social e educação ambiental – O Instituto CNP Brasil e a CNP Seguros Holding Brasil, integrantes do Grupo CNP Assurances no Brasil, lançam o Circuito de Corridas Parques do Brasil, iniciativa que utiliza o esporte para promover qualidade de vida, inclusão social e educação ambiental. Com etapas em sete cidades de diferentes regiões do país, o projeto oferecerá inscrições gratuitas e levará os participantes a percursos em parques, trilhas e áreas de preservação ambiental, valorizando diferentes paisagens e biomas brasileiros.

Além das corridas, o circuito desenvolverá ações com escolas públicas e comunidades locais. A programação inclui atividades de educação ambiental e iniciativas voltadas ao incentivo da prática esportiva, com o objetivo de deixar um legado em cada cidade e aproximar as pessoas dos espaços naturais.

O principal diferencial do circuito está no cenário das provas. Em vez dos tradicionais percursos urbanos, cada etapa será realizada em praias, parques urbanos, unidades de conservação e trilhas ecológicas. A proposta é proporcionar uma experiência diferente em cada cidade, conectando esporte e natureza e incentivando a valorização do patrimônio ambiental brasileiro.

“Promover qualidade de vida também é uma forma de proteger jornadas de vida. É essa visão que inspira o Instituto CNP Brasil a apoiar iniciativas capazes de gerar benefícios para as pessoas e para as comunidades. O Circuito de Corridas Parques do Brasil reúne esporte, preservação ambiental e inclusão social em uma iniciativa que incentiva hábitos saudáveis, aproxima as pessoas da natureza e deixa um legado positivo por onde passa”, afirma Christiane Fabris, diretora do Instituto CNP Brasil.

A primeira etapa será realizada em 26 de julho, no Parque de Abaeté, em Salvador (BA). Depois, o circuito passará por São Paulo (SP), João Pessoa (PB), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ), encerrando a temporada em Brasília (DF), no dia 31 de outubro.

Produzido pela Casulo, empresa especializada na organização de eventos esportivos, o Circuito de Corridas Parques do Brasil integra a estratégia de investimento social do Instituto CNP Brasil e reforça o compromisso do Grupo CNP Assurances com iniciativas voltadas à promoção da qualidade de vida, da inclusão social e do desenvolvimento sustentável.

Calendário

26 de julho – Salvador (BA)

2 de agosto – São Paulo (SP)

16 de agosto – João Pessoa (PB)

29 de agosto – Curitiba (PR)

13 de setembro – Belo Horizonte (MG)

12 de outubro – Rio de Janeiro (RJ)

31 de outubro – Brasília (DF)

Sobre o Instituto CNP Brasil

O Instituto CNP Brasil é o pilar social do Grupo CNP no país. Integrante da CNP Assurances, um dos maiores grupos seguradores da Europa, atua no fortalecimento da educação e no desenvolvimento de jovens em situação de vulnerabilidade, criando oportunidades reais de transformação por meio de programas educacionais que ampliam horizontes e promovem autonomia. Ao longo de sua trajetória, o Instituto já impactou mais de 680 mil pessoas, demonstrando, por meio de dados concretos, que investir na juventude brasileira gera resultados mensuráveis e sustentáveis.