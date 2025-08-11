Corretor na Real quebra paradigmas e transforma a relação entre o setor de seguros, a sociedade e o poder público

O que prometia ser inédito, se confirmou! O ousado projeto Corretor na Real, realizado entre os dias 6 e 8 de agosto na cidade de Diamantina/MG – Patrimônio Cultural da Humanidade – entregou uma experiência única. O formato inovador, imersivo, disruptivo, inclusivo, cultural e educativo, projetado pelo Sincor-MG nos últimos 3 anos, ratificou a condição do Corretor na Real como evento divisor de águas na relação entre o setor de seguros, a sociedade civil organizada e o poder público.

O encontro se destacou pela dinâmica inovadora, que foi além de palestras tradicionais. Oficinas práticas, painéis interativos e atividades externas aproximaram os participantes das realidades locais, colocando os corretores em contato direto com desafios e demandas da população, especialmente nas áreas de segurança patrimonial, riscos climáticos, saúde e previdência.

Cultura do seguro em Minas Gerais

A ação marca um avanço significativo na promoção da cultura do seguro em Minas Gerais, ao aproximar o setor dos desafios vividos pelas comunidades locais. Segundo o presidente do Sincor-MG, Gustavo Bentes, o Corretor na Real não tem como foco falar de seguro, mas do propósito social que ele carrega. Bentes ressaltou o caráter transformador da iniciativa. “O Corretor na Real conectou o profissional corretor à vida real das cidades, estimulando soluções concretas para proteger pessoas, famílias e negócios”. Em Diamantina, essa troca ganhou ainda mais significado pela força da cultura e da história que cercou o público durante o evento.”

Além do conteúdo, a experiência foi marcada pelo ambiente singular da cidade. Os encontros aconteceram em locais históricos e culturais que proporcionaram inspiração, a exemplo da tradicional vesperata, com músicos espalhados nas sacadas dos casarões para receber o público na abertura do evento, reforçando a mensagem de que a tradição pode caminhar lado a lado com a inovação.

O clima de proximidade impulsionou ainda mais o networking e fortaleceu parcerias estratégicas entre profissionais e empresas que gamificaram suas ações e ocuparam estrategicamente os pontos turísticos de Diamantina.

Reconhecimento ao time Sincor-MG

Gustavo Bentes também fez questão de destacar a importância e a força da equipe capitaneada por ele. “Diretores da entidade, embaixadores (corretores de seguros que representam a entidade por todo o estado), colaboradores, todos, sem exceção, foram fundamentais na materialização de um sonho que, lá atrás, parecia impossível. Foi lindo!”

Ainda segundo presidente do Sincor-MG, com um público qualificado e engajado, o Corretor na Real reafirmou seu papel como plataforma de diálogo e ação, contribuindo para que o corretor esteja preparado não apenas para vender produtos, mas para atuar como agente de proteção e desenvolvimento local.

Impacto e legado

O Corretor na Real faz parte do projeto Cidades Protegidas, cujo intuito é visitar cidades de todos os portes que, de alguma forma, ainda são desassistidas em termos de seguro. Gustavo Bentes compartilhou um caso emblemático de Diamantina: o impacto em patrimônios tombados, que muitas companhias não aceitam segurar devido ao risco. A Catedral Metropolitana de Diamantina, por exemplo, não possuía nenhum tipo de proteção até a chegada do projeto.

Com articulação política, o sindicato conseguiu despertar o interesse de mais de 54 prefeituras mineiras. Hoje, sete igrejas da cidade, que nunca tiveram seguro, passaram a contar com coberturas feitas por diferentes companhias.

“Mais do que um evento, foi um legado — e já seguimos para as próximas cidades levando conhecimento, conexão e proteção onde o corretor faz a diferença, afinal, a responsabilidade é nossa!”, finalizou Gustavo Bentes.

Números em Diamantina

Cerca de 1 mil participantes envolvidas diretamente

Mais de 200 municípios representados

Mais de 30 empresas patrocinadoras e apoiadoras

110 atividades (palestras, workshops, ativações)

Autoridades

Romeu Zema (NOVO), Governador de Minas Gerais – entrou ao vivo em transmissão de vídeo pelo telão

Geferson Giordani Burgarelli, prefeito de Diamantina

Vereadores de Diamantina e de outras cidades da região

Dom Darci José Nicioli – Arcebispo de Diamantina

Representantes da sociedade civil da região

Andréia Padovani, presidente do Sindseg MG/GO/MT/DF e vice-presidente da CNSeg

Manuel Matos, 1º vice-presidente da Fenacor

Lucas Vergílio, presidente da Escola Nacional de Seguros (ENS)

Ex-presidentes e ex-diretores do Sincor-MG

Presidentes e diretores de diversos Sincors estaduais e demais entidades

(Fonte: Assessoria de Imprensa)