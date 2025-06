Corretor na Real e Cidades Protegidas: uma integração estratégica por mais segurança, cidadania e transformação social em Minas Gerais

Parceria promovida pelo Sincor-MG é reconhecida oficialmente pelo Governo de Minas Gerais e Prefeitura de Diamantina, e promete impactar positivamente as comunidades por meio da educação, cidadania e políticas públicas – O projeto Corretor na Real, idealizado pelo Sincor-MG (Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais), oficializou sua integração ao programa Cidades Protegidas, fortalecendo uma aliança estratégica entre o setor de seguros e ações públicas voltadas à segurança, cidadania e desenvolvimento social.

A iniciativa busca levar informação, conscientização e apoio técnico às comunidades locais, com foco em políticas de prevenção, cultura de proteção, educação financeira e fortalecimento comunitário. A atuação conjunta amplia o alcance das duas iniciativas e visa promover impactos concretos em diversos municípios mineiros, a partir da experiência inédita e ousada, programada para acontecer entre os dias 6 e 8 de agosto, em Diamantina, cidade histórica e um dos maiores polos turísticos de Minas Gerais.

Como reconhecimento institucional da importância desse trabalho, o Corretor na Real 2025 foi oficialmente incluído nos calendários de eventos do estado de Minas Gerais e do município de Diamantina. A cidade histórica será sede de uma série de atividades e painéis temáticos voltados para corretores, lideranças comunitárias, autoridades e sociedade civil.

“A integração reforça bastante o papel do corretor de seguros como agente de transformação. Trata-se de um profissional que, além de proteger o patrimônio, também contribui com a educação e a segurança da população”, destaca o presidente do Sincor-MG, Gustavo Bentes.

Diálogo entre o setor privado e o poder público

Com a união dos dois projetos, será possível desenvolver ações que alinham a atuação técnica dos corretores de seguros com diretrizes públicas voltadas à proteção urbana e à cidadania. Entre os temas abordados estão: segurança urbana, inclusão social, prevenção de riscos, educação para a proteção e protagonismo das comunidades. “Uma cidade como Belo Horizonte, por exemplo, simplesmente entraria em colapso se os guinchos das seguradoras não saíssem por um dia para resgatar automóveis sinistrados nas ruas”, alerta o executivo da entidade.

A proposta é atuar de forma colaborativa com autoridades locais, órgãos de segurança, entidades sociais e moradores, criando soluções adaptadas à realidade de cada território. O evento em Diamantina servirá como marco dessa nova fase, com programações voltadas à troca de experiências, formação e mobilização comunitária.

Transformação social como foco

A sinergia entre Corretor na Real e Cidades Protegidas representa um modelo inovador de cooperação público-privada. Ao reunir o conhecimento técnico do mercado de seguros com a atuação territorial de políticas públicas, a iniciativa promete gerar mudanças significativas nos indicadores de segurança, desenvolvimento e bem-estar das comunidades envolvidas.

As autoridades públicas locais entendem que o Corretor na Real, de fato, se apresenta como uma construção compartilhada jamais vista na região, tal a magnitude de possiblidades. A experiência gerada vai expor as maiores potencialidades e riquezas locais, como os monumentos e construções históricas, a cultura, a gastronomia e a força do mineiro. “O turismo ganha, a economia ganha e a comunidade também ganha, já que a imersão nas atividades propostas trará ensinamentos sobre a importância do investimento em produtos de seguro, como o imobiliário, patrimonial e saúde, por exemplo, sem contar com a grande possibilidade de atração de investimento na região por parte das grandes empresas envolvidas no projeto”, acredita Ana Paula Ventura Falci, Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Diamantina.

Saiba mais sobre o Corretor na Real em: www.corretornareal.com.br.