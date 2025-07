Contagem regressiva: prepare-se para o principal encontro do setor de riscos e seguros no Brasil

Seminário da ABGR, com o apoio da FenSeg, terá como tema central “O gerenciamento de riscos nas organizações e o marco legal do mercado de seguros” – Nos dias 12 e 13 de agosto, o WTC Events Center, em São Paulo, será palco da 16ª edição do Seminário de Gestão de Riscos e Seguros, promovido pela Associação Brasileira de Gerência de Riscos (ABGR). O evento reunirá os principais players e tomadores de decisão do setor, com expertise em gerenciamento de riscos, seguros e proteção patrimonial. “Serão dois dias intensos de compartilhamento de conhecimentos, aprendizado, conexões e oportunidades de negócios”, destaca Luiz Octavio Artilheiro, presidente da ABGR.

Com apoio da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), o seminário traz como tema central “O gerenciamento de riscos nas organizações e o marco legal do mercado de seguros” — assunto especialmente relevante em um momento de profundas transformações regulatórias.

A edição de 2023 reuniu 1.645 inscritos, cerca de 2.500 visitantes na exposição comercial, mais de 40 marcas patrocinadoras e apoiadoras, 98 palestrantes e 275 empresas presentes. Em 2025, a expectativa é ainda maior. A programação oficial já está no ar, com 11 painéis temáticos que abordam as principais tendências e desafios do setor:

• Marco Legal dos Seguros: Lei 15.040/24 e a Operacionalidade dos Grandes Riscos

• Instituições do Setor: O Papel e Perspectivas frente ao Novo Marco Regulatório

• Eventos Climáticos: Impactos Ambientais e Sociais, Gestão de Crises e Mitigação

• Riscos de Crédito: Efeitos Econômicos e Medidas de Proteção para as Empresas

• Massificados: Seguros Coletivos e a Proteção dos Ativos das Organizações

• Legislações: Revisão do Código Civil e os Reflexos na Lei de Seguros

• Seguro D&O: Tendências e a Proteção dos Executivos

• Setor Aeroviário: Segurança, Eficiência e Desafios do Segmento

• Infraestrutura: Neoindustrialização, Descomissionamento e Riscos de Engenharia

• Gestão Estratégica ESG: Implementação das Normas IFRS S1 e S2

• Agronegócio: Rumo a um Programa Integrado de Gestão de Riscos e Seguros

Prepare-se para a edição 2025 do XVI Seminário de Gestão de Riscos e Seguros – Expo ABGR, o evento mais estratégico e vibrante do ano no universo da gestão de riscos!

