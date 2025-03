Conselho do Mercado promove diálogo entre os corretores e as seguradoras no Rio de Janeiro

O sócio da Moby Seguros, Arley Boullosa, se reuniu com parceiros de negócios das seguradoras no Rio de Janeiro e teve a iniciativa de criar um Conselho do Mercado, para estreitar a relação dos corretores de seguros com as seguradoras. A primeira reunião aconteceu no mês de março na Porto e contou com a participação de 10 corretores, que levaram uma pauta onde discutiram cada tópico durante o debate.

Em seguida, foi a vez da Allianz receber os mesmos parceiros de negócios. O movimento criou um canal direto para a resolução de pendências, sugestões de melhorias e alinhamento estratégico entre os profissionais e as lideranças das companhias. Leonardo Marins, diretor comercial RJ/ES da Allianz, reforçou o quanto o propósito foi enriquecedor. “Tivemos um dia muito produtivo com os corretores atuantes no Conselho do Mercado. Debatemos temas de extrema importância, que nos permitirão obter uma entrega mais completa para os nossos parceiros e clientes”.

Para Arley Boullosa, é de extrema importância relacionar para os executivos das seguradoras as necessidades de quem atua na comercialização de seguros para o consumidor final. “O Conselho do Mercado foi criado com o propósito de compartilhar com as seguradoras as dificuldades enfrentadas por aqueles que atuam em todas as etapas da venda de seguros. Nessas reuniões, apresentamos as pendências ocasionadas nos produtos oferecidos e os executivos dão continuidade após o encontro, com a resolução sobre cada tópico apresentado. Todo o grupo efetua o acompanhamento e sugere as melhorias, antes de as mesmas serem apresentadas com detalhes”.

A ação tem sido bem recebida pelo mercado segurador, por enxergar uma oportunidade nesses encontros para alinhar as melhorias e fortalecer a parceria com os corretores. Em abril, o Conselho do Mercado se reúne na Bradesco Seguros, no dia 15 de abril, na Tokio Marine, no dia 13 de maio, e na MAPFRE, no dia 20 de maio.