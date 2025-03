Congresso SINOG 2025 debate o Presente e Futuro da Odontologia Suplementar

Maior Evento do Segmento na América Latina acontece em Abril, em São Paulo, e promete discussões estratégicas em temas como inovação, regulação e governança – O principal Evento da Odontologia Suplementar na América Latina está com nova roupagem. Após 19 Edições consolidado como referência no Setor, o SIMPLO (Simpósio de Planos Odontológicos) evolui e passa a se chamar Congresso SINOG, ampliando seu escopo para atender às demandas de Operadoras, Profissionais e Empresas do Segmento. Nos dias 10 e 11 de Abril, em São Paulo, o Congresso reunirá o ecossistema da Odontologia Suplementar para discutir os desafios e tendências do mercado, com o tema Evolução.

O crescimento acelerado dos Planos Odontológicos no Brasil impulsiona debates urgentes que acontecerão no Evento sobre o Presente e Futuro da Odontologia Suplementar. Segundo dados recentes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o Setor atingiu a marca histórica de 34,5 milhões de Beneficiários em 2024, um crescimento de 6,7% em apenas 12 meses – o que representa mais de 2 milhões de novos usuários.

“Com esse avanço expressivo, surgem novos desafios para as Operadoras, que precisam se adaptar a um cenário em constante transformação, com mudanças regulatórias, avanços tecnológicos e novas demandas dos Beneficiários”, afirma Dr. Roberto Cury, Presidente da SINOG – Associação Brasileira de Planos Odontológicos, que representa 72% do mercado.

Os temas centrais do Congresso SINOG 2024

A programação do Evento abordará questões estratégicas para o Setor, com Painéis e debates conduzidos por Especialistas renomados. Confira alguns dos destaques:

O impacto do cenário político e econômico no Setor

Com um ambiente regulatório dinâmico, o Painel debaterá os impactos do atual cenário político e econômico na sustentabilidade dos Planos Odontológicos.

ESG e governança: O Futuro da Odontologia Suplementar

A incorporação dos princípios ESG é um caminho sem volta para garantir a sustentabilidade do Setor. O Congresso terá um espaço para discussão sobre boas práticas, desafios e o impacto da governança corporativa na qualidade dos serviços.

Tendências e Inovação para o Setor

O mercado da Odontologia Suplementar passa por mudanças o tempo todo, diante deste cenário é fundamental os Profissionais estarem atentos às tendências e inovações existentes no Setor.

Regulação: caminho para um Setor mais equilibrado

Em formato de Roda Viva, o Painel Regulatório contará com Diretores da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para debater avanços, desafios e perspectivas para um marco regulatório mais alinhado às especificidades dos Planos Odontológicos.

Comercial e Vendas na Odontologia Suplementar

A estratégia comercial é um pilar fundamental para a expansão dos Planos Odontológicos. A palestra abordará a comunicação eficiente com o consumidor, a importância do papel do corretor e as melhores práticas para ampliar a adesão de novos Beneficiários.

Fraudes: um problema crescente no Setor Odontológico

O aumento de Fraudes em Planos Odontológicos tem sido um desafio. O Congresso SINOG apresentará algumas possíveis soluções para mitigar os impactos financeiros e proteger Beneficiários e Operadoras.

Rede Credenciada: Relacionamento e Modelos de Remuneração

A sustentabilidade dos Planos Odontológicos depende de um relacionamento eficiente entre Operadoras e Prestadores. O Painel discutirá modelos de remuneração, transparência e estratégias para fortalecer essa relação.

Tecnologia na Saúde e Odontologia Suplementar

Inteligência Artificial, Big Data e Teleodontologia estão revolucionando a gestão dos Planos de Saúde e Odontológicos. Como essas inovações estão transformando a experiência do Beneficiário e otimizando custos também estarão no centro das conversas no Congresso.

Motivacional

Painel oferecerá uma experiência inspiradora com nome ainda não divulgado proporcionando insights para os participantes, encerrando o Evento com uma mensagem de motivação e reflexão.

* Programação sujeita a alterações

Congresso SINOG

Quando: 10 11 de Abril de 2025

Onde: Casa Giardini | R. Dr. Jesuíno Maciel, 97 – Campo Belo, São Paulo – SP

Inscrições: https://sinog.com.br/congresso

Sobre o Congresso SINOG:

Após 19 Edições, o SIMPLO (Simpósio de Planos Odontológicos), promovido pela SINOG, consolidou-se como o maior e mais relevante Evento da Odontologia Suplementar da América Latina. Evoluindo junto com o Setor, o Evento sempre trouxe para discussão assuntos importantes entre os temas de seus Painéis, como Político e Econômico, ESG, Tendências e Inovação, Regulatório, Comercial e Vendas, Rede Credencial, Fraude, Tecnologia e Motivacional. A partir de 2025, o Evento se torna Congresso SINOG.

Sobre a SINOG

Criada em 1996, atua desde então como agente de crescimento e aperfeiçoamento do Setor. Pelos números mais recentes da ANS, são mais de 33 milhões de Beneficiários que aderiram a alguma modalidade de Plano Odontológico, quase todas elas com cobertura abrangente do rol da ANS.

Além disso, a SINOG divulga e amplia o conceito de Plano Odontológico como facilitador do acesso à Assistência à Saúde Bucal pela população, promovendo a integração das empresas junto à classe odontológica. É a criadora do Movimento “Julho Neon, Salve o Sorriso Brasileiro”, que busca ampliar a importância da Saúde Bucal no País, e ainda, é responsável pela concepção e organização do maior Evento do Setor de Planos Odontológicos da América Latina, que após 19 Edições passa de SIMPLO para o agora Congresso SINOG.