Confira a participação da Susep no XVI Seminário de Gestão de Riscos e Seguros

Evento, organizado pela ABGR, foi realizado entre os dias 12 e 13 de agosto, em São Paulo – A Superintendência de Seguros Privados (Susep), representada pelo seu Superintendente, Alessandro Octaviani, participou, em São Paulo, do XVI Seminário de Gestão de Riscos e Seguros, organizado pela Associação Brasileira de Gerência de Risco (ABGR). O seminário, realizado entre os dias 12 e 13 de agosto, teve como tema central “O gerenciamento de riscos nas organizações e o marco legal do mercado de seguros”.

O Superintendente da Susep participou, no primeiro dia do Seminário, do painel “Instituições do Setor: O Papel e Perspectivas do Mercado Segurador frente ao Marco Legal”, que contou, ainda, com a participação de Dyogo Oliveira, Presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg); Rafaela Barreda, Presidente da Federação Nacional das Empresas de Resseguros (Fenaber); e Manuel Matos, Vice-Presidente da Federação Nacional dos Corretores (Fenacor). A moderação do painel foi feita por Luiz Otavio Artilheiro, Diretor Presidente da ABGR.

Em sua fala, Octaviani destacou algumas das principais e significativas mudanças trazidas pela Lei nº 15.040, de 2024, inclusive no âmbito da gestão de riscos. O Superintendente ainda ressaltou que a lei tem o potencial de elevar o contrato de seguro a um outro patamar, propiciando um ambiente favorável para o crescimento do setor e, consequentemente, para o preenchimento de lacunas securitárias.

O seminário reuniu diversos players e tomadores de decisão com atuação estratégica no setor segurador e ainda tratou de temas como eventos climáticos, riscos de crédito, gestão estratégica ESG, governança e proteção de dados, bem como discutiu questões relativas a diversos seguros específicos.

Foto: Alessandro Octaviani, superintendente da Susep