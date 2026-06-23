MetLife reconhece parceiros com viagem para a estreia da Seleção Brasileira no MetLife Stadium

Iniciativa reforça estratégia de engajamento e valorização de parceiros comerciais – Mais de 40 profissionais dos canais de distribuição da MetLife acompanharam, nos Estados Unidos, a estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos no MetLife Stadium. A ação integrou uma campanha de incentivo e conectou a experiência a um dos principais palcos esportivos do mundo, que leva o nome da marca. A viagem aconteceu entre os dias 10 e 14 de junho e reuniu vencedores da campanha de incentivo dos canais Representantes e Xcelerator, além de executivos da MetLife.

A programação incluiu momentos de relacionamento e experiências exclusivas, como visita ao MetLife Building com coquetel no Heritage Room e presença na estreia do Brasil contra Marrocos no MetLife Stadium, reforçando o caráter de reconhecimento da iniciativa.

“Essa campanha reconhece os parceiros que contribuem diariamente para a trajetória de sucesso da MetLife no Brasil. Mais do que premiar resultados, buscamos valorizar quem faz parte do nosso crescimento por meio de experiências relevantes” afirma Breno Gomes, CEO da MetLife Brasil.

A iniciativa faz parte de uma agenda contínua da companhia voltada ao fortalecimento do relacionamento com corretoras e canais de distribuição, que desempenham papel relevante na ampliação do acesso à proteção financeira no país.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br.