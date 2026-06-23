O Grupo Exalt anuncia Cesar Stringari como novo Superintendente Financeiro. Com 21 anos de experiência no mercado segurador, o executivo chega para fortalecer a gestão financeira do Grupo, ampliar a visão estratégica sobre resultados e apoiar a evolução sustentável dos negócios.

Formado em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC-SP, o executivo construiu uma carreira marcada pela atuação em Planejamento e Análise Financeira, conhecido também como FP&A, além de experiência em orçamento, projeções de longo prazo e acompanhamento de desempenho por linhas de negócio, filiais e canais de vendas.

Antes de integrar o Grupo Exalt, atuou por 11 anos na Chubb Seguros, onde exerceu os cargos de Gerente de FP&A e Gerente de Tesouraria. Também passou pela RSA Seguros, AIG Seguros e Unibanco AIG, consolidando uma trajetória relevante em empresas de grande porte do setor.

Ao longo de sua carreira, liderou iniciativas importantes para aprimorar a leitura financeira e operacional das companhias onde atuou. Entre seus principais projetos estão a criação de modelos de PRF, voltados ao acompanhamento do resultado da seguradora a partir de novos negócios e renovações, permitindo identificar oportunidades de melhoria de performance. O executivo também possui experiência na criação de acompanhamentos comerciais em diferentes níveis de detalhamento, no desenvolvimento de métricas de alocação de custos por centros de custo e drivers específicos, além da gestão e monitoramento de despesas.

Para Alexandre Federman, CEO do Grupo Exalt, a contratação representa um passo importante para o fortalecimento da governança financeira da companhia. “Estamos muito felizes com a chegada do Cesar Stringari ao Grupo Exalt. Ele traz uma experiência construída em grandes empresas do mercado segurador, e uma visão prática sobre planejamento, resultado, eficiência e crescimento. Sua atuação será fundamental para evoluirmos ainda mais nossos processos financeiros, ampliarmos a qualidade das análises e apoiarmos decisões estratégicas com mais precisão. É uma contratação que reforça nosso compromisso com uma gestão sólida, responsável e preparada para os próximos desafios da Exalt”, concluiu.