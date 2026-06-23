Seven Seguros é finalista do Prêmio Reclame AQUI 2026

MGA figura como uma das melhores empresas na categoria de “Seguradoras” e se posiciona no Top 10 da categoria – Insurtech que opera no seguro auto, a Seven Seguros conquistou um importante reconhecimento ao figurar entre as empresas concorrentes ao Prêmio Reclame AQUI 2026 na categoria “Seguradoras”. Atuando no mercado como uma MGA (Managing Geeral Agent), a empresa conquistou seu ingresso no Top 10 do ranking da categoria já neste mês, consolidando sua evolução em atendimento e relacionamento com os clientes.

Considerada a maior premiação de reputação e atendimento ao cliente do Brasil, o Prêmio Reclame AQUI reconhece anualmente as empresas que se destacam pela excelência na experiência oferecida aos consumidores. A avaliação é baseada em indicadores reais da plataforma, como índice de resposta, solução dos problemas apresentados, satisfação dos clientes e reputação da marca.

Nessa primeira avaliação e inserindo outros números, como o atendimento da empresa, foi avaliado como “Ótimo”. A nota média nos últimos seis meses é 8.6 a dez. Quatro indicadores justificaram a posição alcançada pela MGA: reclamações respondidas; o cliente voltaria a fazer negócio; índice de solução e a nota do consumidor.

Na visão da Seven, essa conquista tornou-se uma importante referência de confiança para os consumidores na hora de escolher produtos e serviços. Para as empresas, estar entre as classificadas representa o fortalecimento da credibilidade da marca, da reputação no mercado e da confiança conquistada junto ao público.

“Para quem cuida da experiência do segurado todos os dias, esse reconhecimento tem um valor especial, ele nasce da percepção real de quem confia na Seven, pois cada atendimento bem resolvido vira reputação”, comenta Bruno Rodrigues, gerente de Customer Experience da Seven Seguros. Segundo ele, por trás de cada indicador desse prêmio existem pessoas. “Esse reconhecimento pertence às equipes que, juntas, transformam agilidade e transparência na forma como a Seven se relaciona com cada segurado, complementa Rodrigues.

A MGA entende ainda que o resultado reflete o compromisso diário com a qualidade do atendimento e a busca constante pela excelência na experiência do cliente. O ingresso entre as dez melhores seguradoras da categoria é resultado do trabalho conjunto de diversas equipes que atuam para oferecer soluções eficientes, suporte ágil e um relacionamento baseado na confiança e na transparência.

“Cada atendimento é uma oportunidade de demonstrar o nosso trabalho e construir a reputação da empresa. Vai muito além da execução de processos: reflete a forma como atuamos como profissionais e como pessoas. Alcançar esse resultado no Reclame AQUI mostra que essa construção não depende de uma única pessoa, mas de uma cultura compartilhada por toda a empresa. Na empresa, buscamos ir além de um bom atendimento; queremos criar experiências que gerem confiança e deixem memórias positivas na jornada dos nossos segurados”, reforça Francielle Martins, especialista de Experiência do Segurado da Seven Seguros.

A Seven integra o Seguro para Todos, movimento que visa democratizar o acesso ao seguro no Brasil e atuar como um hub de inovação e transformação do mercado. Atualmente, a empresa também atua na distribuição da seguradora Spit Risk.

Sobre a Seven Seguros

A Seven Seguros é uma insurtech MGA (Managing General Agent) dedicada à democratização do acesso ao seguro no Brasil. Seu principal diferencial é capacidade de oferecer seguro auto por assinatura, sem análises de crédito complicadas ou processos burocráticos – o que proporciona transparência, flexibilidade e facilidade para o segurado.

Foto: Bruno Rodrigues, gerente de Customer Experience da Seven Seguros