“Conexão Futuro Seguro”: TV Fenacor transmite cobertura especial

O canal TV Fenacor no YouTube realizou uma cobertura especial do “Conexão Futuro Seguro 2025”, maior e melhor evento online do mercado de seguros brasileiro, com conteúdos exclusivos. Durante a programação, foram realizadas entrevistas com participantes do evento, que compartilharam suas visões sobre os desafios e as oportunidades do mercado diante das mudanças regulatórias e tecnológicas.

O conteúdo já está disponível e traz, entre os destaques, análises sobre a Lei Complementar 213/25, que regulamenta a proteção patrimonial mutualista, e a Lei 15.040/24, que institui a Nova Lei do Contrato de Seguros. Além disso, os entrevistados abordaram temas como inovação, protagonismo dos corretores e a necessidade de atualização profissional em eventos como o “Conexão Futuro Seguro”.

A cobertura também inclui o depoimento do presidente da Fenacor, Armando Vergilio, sobre a importância desta edição do evento, que bateu recorde de público, com mais de 4,5 mil Corretores de Seguros participando. “É um evento consagrado na prática, porque agrega muito valor ao mercado e, principalmente, para o Corretor de Seguros”.

O vídeo pode ser acessado no canal da TV Fenacor, neste endereço eletrônico: