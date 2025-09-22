Conec 2025 reúne mais de 200 profissionais nos painéis e traz programação inédita sobre inovação, tecnologia e o futuro da corretagem

De 25 a 27 de setembro de 2025, o Distrito Anhembi, em São Paulo, será palco do Conec 2025 – Congresso dos Corretores de Seguros, o maior evento de corretores da América Latina. Realizado pelo Sincor-SP, o congresso trará como tema “SinergIA Digital – O Futuro Inteligente do Corretor de Seguros”, reforçando o papel da categoria em meio às transformações tecnológicas e regulatórias que movimentam o mercado.

O encontro terá 29 trilhas de conteúdo, além de talk shows, palestrantes renomados e painéis especiais e uma inovadora Exposeg, pois a feira de negócios com os principais players do setor estará diferente de todas as edições anteriores. A programação contará com mais de 2000 profissionais envolvidos, entre autoridades, executivos, especialistas e lideranças do setor de seguros.

Para Boris Ber, presidente do Sincor-SP, o Conec é mais do que um congresso, é um ponto de encontro estratégico para debater o futuro da corretagem de seguros. “Neste ano, trazemos o tema SinergIA Digital – O Futuro Inteligente do Corretor de Seguros, porque acreditamos que a tecnologia, quando somada à experiência humana, amplia a relevância da nossa profissão. Reuniremos centenas de especialistas e lideranças do mercado para oferecer aos corretores de seguros conhecimento prático, novas oportunidades de negócio e a inspiração necessária para enfrentar os desafios de um setor em constante transformação.”

Programação de destaque

(sujeita a alterações)

25 de setembro (quinta-feira)

Esquenta Conec e Abertura da Exposeg

Talk Show com a Susep – Novas Resoluções e Tecnologias: Para onde vai o mercado de seguros?

Palestrante: Alessandro Serafin Octaviani Luis (Superintendente da Susep)

Mediação Sincor-SP: Boris Ber (presidente), Simone Fávaro (1ª vice-presidente) e Braz Fernandes (2º vice-presidente)

26 de setembro (sexta-feira)

Seis lições sobre o futuro

Palestrante: Luiz Candreva (Futurista e Head de Inovação da Ayoo)

Transformação Digital na Corretagem de Seguros

Palestrantes: Eduardo Dal Ri (CEO do Grupo HDI), Felipe Nascimento (CEO MAPFRE Brasil), Ivan Luiz Gontijo Júnior (Diretor-presidente da Bradesco Seguros), José Adalberto Ferrara (Presidente da Tokio Marine Seguradora), Paulo Sérgio Kakinoff (CEO do Grupo Porto)

Mediação: Marcos Abarca (1º secretário do Sincor-SP) / Fernando Alvarez (2º tesoureiro do Sincor-SP)

Trilhas temáticas

Trilha 1: Corretores como agentes de transformação: o impacto dos seguros na sociedade

Palestrantes: executivos da Allianz Seguros

Trilha 2: Um portfólio completo em Seguro Auto

Palestrantes: executivos das companhias Yelum, HDI e Aliro

Trilha 3:

Palestrantes: executivos da CNP Seguradora

Trilha 4:

Palestrantes: executivos da Porto

Trilha 5: Lei 15.040 — Transformações com o Marco Legal do Seguro

Palestrantes: Alexandre Camillo (SegPartners), Antônio Penteado Mendonça (advogado e jornalista), Ernesto Tzirulnik (IBDS), Adilson Neri Pereira (Sincor-SP), Felippe Moreira Paes Barretto (Sincor-SP)

Trilha 6: Seguro Rural – Desafios, Tendências e Oportunidades

Palestrantes: David Elias Martin (Sincor-SP), Glaucio Toyama (FenSeg), Rafael Ramalho (HDI Seguros), Flavio Machado (Sincor-SP), Silvia da Silva Camacho (Sincor-SP)

Trilha 7:

Palestrantes: executivos da MAPFRE

Trilha 8: Protegendo o futuro

Palestrantes: executivos da TEX

Trilha 9: Open Insurance, SPOC e APV – Desafios e Oportunidades

Palestrantes: Armando Vergilio (Fenacor), Dyogo Oliveira (CNseg), Lucas Vergílio (ENS), Boris Ber (Sincor-SP), Manuel Matos (Fenacor)

Trilha 10: Entendendo o cliente moderno

Palestrantes: Rogério Vergara (ANSP), Edmur de Almeida (Sincor-SP), Renato Cunha Bueno (Sincor-SP), Jobel Cândido (Sincor-SP), Luis Pedro Nardin (Sincor-SP)

Trilha 11: A importância do Seguro de Vida e da Previdência na sociedade

Palestrantes: Carlos Cortez (Prudential), Raimundo Nonato Vieira (Sincor-SP), Roberto Lopes Passos (Sincor-SP), Paulo Sergio de Souza (Sincor-SP).

Trilha 12: Benefícios decisivos para empresas que se traduzem em grande oportunidade para o corretor de seguros

Palestrantes: executivos da Bradesco Seguros

Trilha 13: Do algoritmo à emoção: dados, IA e hipersonalização na nova era da experiência em seguros

Palestrantes: executivos da Icatu Seguros

Trilha 14: Seguro garantia: como atender todas as necessidades do segmento

Palestrantes: executivos da Tokio Marine Seguradora

Trilha 15: Como vender valor e não preço

Palestrantes: executivos da SulAmérica Seguros

Trilha 16: Marketing Digital: vantagens para seu negócio

Palestrantes: Danilo Ximenes (Zurich Seguros), Leandro Giroldo (Lemmo Corretora), Bruna Rios (Zurich Seguros)

Trilha 17: Desmistificando o Seguro de Transportes

Palestrantes: Frederico Leopoldo (CIST), Rodinei Ricardo da Silva (Sincor-SP), Rogério Santos (Sincor-SP), Thiago Fecher (Sincor-SP), Márcio Silva (Sincor-SP)

27 de setembro (sábado)

Talk Show: Transição segura para o futuro da corretagem de seguros

Palestrantes: Jayme Brasil Garfinkel (Porto Seguro), Nilton Molina (MAG), Bruno Garfinkel (Porto), Helder Molina (MAG

Mediação: Boris Ber (Sincor-SP) e Simone Fávaro (Sincor-SP)

Painel: SinergIA Digital – O futuro inteligente do corretor de seguros

Palestrantes: Amit Louzon (Ituran Brasil), Edson Franco (Zurich), Eduard Folch (Allianz), Eduardo Borges (Maxpar), Fábio Ventura (SulAmérica), Marco Antônio Gonçalves (MAG)

Mediação: Edson Fecher (Sincor-SP) e Rogério Freeman (Sincor-SP)

Trilhas temáticas

Trilha 18: Competências humanas na era digital

Palestrantes: executivos da Capemisa Seguradora

Trilha 19: IA e transformação digital

Palestrantes: executivos da Maxpar

Trilha 20:

Palestrantes: executivos da Porto

Trilha 21: CRM e Inteligência Artificial: de dados a vendas — o caminho para escalar sua corretora

Palestrantes: executivos da Lojacorr

Trilha 22: Responsabilidade Civil na era da Inteligência Artificial

Palestrantes: Claudio Macedo Pinto (Sincor-SP), Marco Antonio Lasalvia (Sincor-SP), Paulo Jatene Bosisio (Sincor-SP), Mariana Miranda (Sincor-SP), José Carlos Rossatto (Sincor-SP), Bettine Castro (Sincor-SP)

Trilha 23: Saúde Suplementar: estratégias para um futuro sustentável

Palestrantes: Ariovaldo Bracco (Unisaúde Master), Bruno Sobral de Carvalho (FenaSaúde), Marcelo Reina (Brazil Health), Vanessa Mendes (Sincor-SP), Antônio Roberto Mantovan (Sincor-SP), Claudemir Machi (Sincor-SP), João Carlos Garrucho (Sincor-SP)

Trilha 24: O corretor do futuro, como vender mais e melhor comprovadamente

Palestrantes: executivos da Seguros Unimed

Trilha 25: Do risco climático às oportunidades de proteção: o corretor como agente de transformação

Palestrantes: executivos da Bradesco Seguros

Trilha 26: Yelum Seguradora e HDI Seguros – Seguro de Vida no Brasil: desafios, oportunidades e estratégias para a expansão

Palestrante: Igor Di Beo (HDI Seguros)

Trilha 27: Dos dados à IA

Palestrantes: executivos da TEX

Trilha 28: Novos caminhos do seguro automóvel

Palestrantes: Jaime Soares (Porto), Marcelo Goldman (Tokio Marine), Gilberto Fadiga Filho (Sincor-SP), Lauro Barreto (Sincor-SP), Wilton José Nogueira (Sincor-SP)

Trilha 29: Reforma Tributária vai mudar tudo – até o Simples?

Palestrantes: Carlos Melo (Grupo CAOM), Mauricio Tadeu de Luca Gonçalves (Vesper Consultoria), Régis Renzi (Sincor-SP), Marcos Alonso (Sincor-SP), Odeir Vilar (Sincor-SP)

Palestra “É possível viver a experiência da alegria no trabalho?”

Angelo Brandini e Wellington Nogueira (Doutores da Alegria)

Experiência completa

Além da agenda de conhecimento, o Conec 2025 terá sorteio de automóveis – exclusivamente para corretor de seguros com registro Susep de Pessoa Física, devidamente preenchido no ato da inscrição –, o espaço o espaço CONECtados Saúde e Odonto, a Premiação Passaporte do Bem e grandes atrações culturais, como os shows de Péricles e da dupla Matogrosso & Mathias.

Serviço

Conec 2025 – Congresso dos Corretores de Seguros

25 a 27 de setembro de 2025

Distrito Anhembi – São Paulo

Mais informações em: https://conec.org.br/ e www.sincor.org.br