Com foco na geração de novos negócios, XS Global participa do FIDES 2025

A XS Global, uma das maiores MGUs do mundo (Managing General Underwriting), foi uma das empresas que acompanharam a 39ª Conferência Hemisférica de Seguros, organizada pela Federação Interamericana de Empresas de Seguros. O evento, denominado FIDES Pura Vida, foi realizado em San José, capital da Costa Rica, entre os dias 9 e 12 de novembro.

Ao longo desses quatro dias, mais de dois mil representantes de seguradoras, resseguradoras, empresas de tecnologia e de outros segmentos ligados ao setor debateram os principais desafios do mercado de seguros global em um mundo em constante transformação.

“Participar do FIDES foi muito importante para nós porque esse evento é um espaço perfeito para networking, aprendizado sobre tendências e fortalecimento de alianças estratégicas com empresas do mundo todo. Tivemos algumas conversas bem interessantes e deveremos ter novidades em breve”, disse Newton Queiroz, CEO e Country Manager da XS Global no Brasil.

Vale lembrar que recentemente a multinacional começou também a atuar com seguros direto. Para isso, anunciou a chegada de dois novos executivos para o Brasil: Claudio Macedo Pinto, para o cargo de Head de RD Equipamentos e Multilines; e Fábio Tulmann, que terá a missão de desenvolver as verticais de Property e Engenharia.

Todo esse processo visa a contínua transformação da atuação da companhia no país, criando aqui o primeiro hub geográfico do grupo no mundo. “O Brasil já é o principal país da América Latina para a XS Global e se tornou o primeiro hub do grupo este ano. Estamos trabalhando para alcançar um crescimento de dois dígitos de forma contínua até 2030 e a participação em grandes eventos e a chegada de novos executivos certamente nos ajudarão nesse processo de expansão da empresa”, concluiu Newton.

Sobre a XS Global

A XS Global é uma MGU (Managing General Underwriting) focada em prover conhecimento técnico através de seus executivos reconhecidos mundialmente e da sua capacidade de resseguro para diversas linhas de negócios, com escritórios em vários países do mundo. Atualmente, a XS Global atua nos ramos de Afinidade, Ambiental, Aviação, Energia Onshore, Linhas Financeiras, Property e Responsabilidade Civil Geral, entre outros.

Foto: Newton Queiroz, CEO e Country Manager da XS Global no Brasil