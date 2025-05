Com apoio da InsureMO e da Cellent, Softtek realiza evento para empresas de seguros no RJ

A Softtek, multinacional mexicana que implementa soluções digitais que impulsionam estratégias de negócios em todo o mundo, realizou mais uma edição do evento Softtek Pop UP. Um meet up intimista, exclusivo para convidados, que ressalta o compromisso da empresa em gerar valor através da tecnologia, agregando inteligência e inovação aos serviços que brinda a seus parceiros, clientes e futuros clientes.

O encontro contou ainda com participação da InsureMO, plataforma global de infraestrutura tecnológica para players de seguros; e da Cellent, líder em pesquisa e consultoria focada em tecnologia para instituições financeiras e seguradoras em todo o mundo.

A temática central dessa edição do evento, que ocorreu em solo carioca, foi “Do Legado à Liderança: Habilitando o Crescimento em Seguros e Previdência com Foco no Cliente”. Já os principais tópicos abordados foram Modernização de Sistemas; Prioridades de Negócios e Investimentos em TI no Setor Segurador e Previdenciário; e Integração do Ecossistema de Seguros. O evento contou ainda com uma mesa redonda para a troca de experiências e insights entre oradores e executivos.

Entre os palestrantes estavam Fabio Sarrico, analista sênior, especializado em tecnologia e tendências para seguros da Cellent; Weliton Costa, diretor de desenvolvimento de negócios para a América Latina da InsureMO; Emiliano Dato, vice-presidente global de operações para as indústrias de Saúde e Seguros da Softtek; e Daniele Gonçalves, especialista em tecnologia com foco no setor de previdência.

“Foi muito importante participar de um evento voltado a debater caminhos e moldar o futuro do mercado de seguros com inovação e foco no cliente. Acredito que podemos contribuir fortemente para ajudar as empresas a superar os desafios em busca de modernização, fazendo uso da tecnologia de ponta hoje disponível no mercado”, destacou Weliton.

Vale lembrar que a InsureMO é parceira estratégica de negócios da Softtek, complementando seu portfólio de soluções no segmento de seguros. Já a Softtek, que atua em diversos segmentos de mercado (automotivo, bens de consumo, companhias aéreas, entretenimento, óleo&gás, varejo etc), oferece a plataforma digital InsureMO com destaque em seu portifólio de soluções middleware para o setor segurador, especialmente na América Latina.

Sobre o InsureMO

O InsureMO – Insurance Middle Office – é uma plataforma global de infraestrutura tecnológica para seguradoras, insurtechs, brokers, startups, além de canais tradicionais e de afinidade. Através de seu portfólio com mais de três mil APIs, habilita a oferta de produtos de seguros em qualquer canal. Atualmente, a empresa possui negócios em mais de 40 países globalmente, atendendo quase 500 clientes entre seguradoras, corretoras, fintechs, insurtechs e outros players desse ecossistema.

Sobre a Softtek

Presente em mais de 20 países, a Softtek conta com 18 Centros de Entrega Global (GDC) e leva serviços de TI para os mais diversos segmentos como banco, varejo, indústria, entretenimento, óleo & gás, saúde e seguros. Para mais informações, acesse http://www.softtek.com/pt/seguros.