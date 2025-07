Clube dos Seguradores da Bahia recebe diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência 

Com objetivo de fomentar a ampliação do relacionamento dos seus associados com os principais players do setor de seguros, o Clube dos Seguradores da Bahia recebe no dia 14 de agosto, no Fiesta Bahia Hotel, o diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência, Bernardo Castello. O executivo vai fomentar o debate sobre as oportunidades de negócios relacionados aos produtos e serviços, relacionados aos seguros de pessoas.

O presidente do Clube, Fausto Dorea, reforça a importância de ampliar o relacionamento com as seguradoras e focar na condução do saber dos profissionais que levam a proteção financeira e familiar para a sociedade.”É preciso dar a devida importância para a qualificação profissional dos nossos associados. Quanto mais conhecimento quem atua com vendas, maior é o seu preparo para obter êxito nos negócios. É hora de aproveitar o momento para ampliar as possibilidades e fortalecer as estratégias. Contamos com a presença dos nossos associados para aproveitarem a oportunidade de aumentar a demanda na comercialização dos seguros, e obter êxitos nos seus propósitos”.

Bernardo Castello é graduado em Ciências Atuariais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com MBA Executivo em Finanças pelo Insper. Possui certificação PMD (Program for Management Development) pelo IESE Business School, além de especialização em Seguros pela Universidade LMU de Munique, na Alemanha. Com quase 20 anos de atuação dentro da companhia, o executivo acumula experiência como atuário, gerente departamental, superintendente executivo e diretor. Ocupou o cargo de diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência, em 2025. Atualmente, integra o Conselho de Administração do Grupo.

Foto: Bernardo Castello, diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência