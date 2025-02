Clube dos Seguradores da Bahia promove jantar para celebrar 66 anos de atividades no setor de seguros

O Clube dos Seguradores vai promover um jantar para comemorar os 66 anos da entidade, no dia 03 de abril, a partir das 19 horas, no Fiesta Bahia Hotel. A CEO da SulAmérica, Raquel Reis, vai ministrar palestra durante o jantar de negócios promovido pela entidade. “Celebrar 66 anos de atividades ininterruptas é um marco na história do Clube dos Seguradores da Bahia. Através dos nossos encontros, conseguimos proporcionar conhecimento e oportunidades de negócios, com a participação dos executivos das seguradoras, trazendo as novidades sobre produtos, serviços e as tendências do mercado segurador. E agradeço, em nome da diretoria, o apoio das empresas nesse jantar comemorativo”, declarou Fausto Dorea, presidente do Clube.

Para celebrar 66 anos, o clube conta com o apoio da SulAmérica, Porto, Bradesco Seguros, HDI, Yelum, doc24, Alper, Icatu, Ituran, Junto Seguros, DGE Corretora de Seguros, Seguradora ALM, RM7 Corretora de Seguros, DGE Corretora de Seguros, Qualiseg Seguros, SudaSeg Seguradora, Norte e Sul Bahia Assessoria de Seguros, SOLTEL Vistorias, Solidus Administradora, Imaseg Corretora de Seguros, Assessoria Ferraz, Junto Seguros, Assessoria de Primeira Seguros e Consórcios, Você Seguradora, MAPFRE, Odontoprev, Uai Seguros, Alfa Seguros, Allianz, Multirisk Assessoria, Seguros Unimed, MAG, Alba Seguradora, Reag Seguradora, GRUPO FETRA, Selecta Operadora de Saúde, Max Corretora de Seguros, Atual Corretora de Seguros, Lobo Corretora de Seguros, JNM Assessoria, UniSeguros, FB2 Corretora de Seguros, com apoio institucional do Sincor-SP, Vereador Alberto Braga, Clube do Seguro Garantia, Sincor-CE, CVG-RS, CVG-MG, CQCS, Pottencial, Novo Seguros, Samplemed, Sancor, texas Corretora de Seguros, OXXY seguros, Allseg seguradora, Capemisa, E4 soluções, Sindseg Ba/Se/to, Darwin, JNS seguros, Zenpla Seguradora, Natuseg e Corretor Parceiro.

Fonte: Fausto Dorea, presidente do Clube