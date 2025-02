Sincor-SP e seguradoras colaboram com prefeitura de São Paulo em projeto de segurança inteligente

O Sincor-SP e representantes das seguradoras se reuniram com a Prefeitura de São Paulo, no dia 18 de fevereiro, para discutir a participação do mercado de seguros no Programa Smart Sampa. A iniciativa tem como objetivo aumentar a segurança da população com a instalação de 20 mil câmeras inteligentes na capital, equipadas com algoritmos que geram alertas para identificar atos de intrusão, vandalismo, furtos, pessoas desaparecidas e foragidos da justiça, por meio de sistema de reconhecimento facial.

“Foi um encontro estratégico em que tivemos a oportunidade de colocar o mercado de seguros à disposição e reforçar que a iniciativa privada pode ajudar neste esforço”, comenta o presidente do Sincor-SP, Boris Ber.

Além dos diretores do Sincor-SP e do SindsegSP, participaram da reunião o secretário de Segurança Urbana, Orlando Morando, o secretário adjunto, Júnior Fagotti, o diretor-presidente da ADE SAMPA, Renan Vieira, e o gerente de Inteligência de Dados da ADE SAMPA, Robson Zanovelo.

O Programa Smart Sampa visa transformar a cidade em um modelo de segurança inteligente, utilizando tecnologia de ponta para monitorar áreas públicas e garantir uma resposta mais rápida a situações de risco. Além das câmeras, a iniciativa inclui o uso de inteligência artificial para analisar dados em tempo real e auxiliar na prevenção de crimes, buscando proporcionar maior tranquilidade à população paulistana.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, a iniciativa ainda prevê integração com diversos outros órgãos, como SAMU, Corpo de Bombeiros, dentre outros. Até o momento estão integrados ao Smart Sampa, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) com seu banco de dados de pessoas desaparecidas, que já trouxe muitos êxitos em ocorrências dessa natureza, permitindo a localização dessas pessoas por meio do reconhecimento facial, como também a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), que firmou parceria com o Smart Sampa em 5 de setembro deste ano, com a integração de seu banco de dados de foragidos da justiça. (Fonte: Sincor-SP)