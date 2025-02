REP Seguros abre o primeiro REP Wine de 2025 com a MAPFRE e reforça a importância do relacionamento no setor

Evento reuniu líderes e especialistas para debater estratégias e fortalecer parcerias no mercado de seguros. A REP Seguros deu início ao ciclo de encontros do REP Wine em 2025 com a presença especial da MAPFRE, sua primeira convidada do ano. O evento proporcionou uma troca de ideias valiosas sobre o mercado de seguros, fortalecendo laços e alinhandas estratégias para o futuro do setor.

Mais do que uma confraternização, o REP Wine se consolidou como um espaço para conexões autênticas entre líderes e especialistas. “Acreditamos que bons negócios surgem do relacionamento e da confiança. O REP Wine cumpre esse papel ao criar um ambiente de proximidade e colaboração para que possamos compartilhar conhecimento e construir parcerias duradouras”, afirma Hamilton Dias da REP Seguros.

A MAPFRE, uma das principais seguradoras do mercado, marcou presença no evento, agregando visão estratégica e contribuindo para o debate sobre os desafios e oportunidades do setor. “Esse tipo de iniciativa é essencial para fomentar a troca de experiências e fortalecer parcerias. O mercado de seguros está em constante evolução, e encontros como o REP Wine nos permitem estar mais conectados e preparados para atender às novas demandas”, destaca Leonardo Santos, Analista de Comunicação e Marketing, da REP Seguros.

A REP Seguros agradece a participação da MAPFRE e reforça seu compromisso em promover cada vez mais momentos de troca e aprendizado no setor. “Estamos animados com o que vem pela frente e seguimos confiantes de que essas conexões continuarão gerando grandes oportunidades”, conclui Leonardo da REP Seguros.

Sobre a REP Seguros

Fundada em 1986, em Novo Hamburgo (RS), a REP Seguros é uma corretora especializada em seguros corporativos, reconhecida por sua abordagem inovadora e soluções personalizadas. Com mais de três décadas de experiência, a empresa se consolidou como uma referência no setor, combinando tradição e modernidade para atender às necessidades específicas de seus clientes. Ao longo dos anos, a REP Seguros se destacou por sua capacidade de se reinventar, sempre focada em oferecer excelência no atendimento e em construir relacionamentos de confiança.