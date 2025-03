CIST abre inscrições para o primeiro workshop de 2025 em São Paulo

Evento que entidade realiza em 26 de março próximo tratará sobre ‘Inteligência Artificial Aplicada aos Negócios’ e ‘Cyber Risk na Prática’ – O Clube Internacional & Seguros de Transportes (CIST) está com inscrições abertas para o primeiro workshop presencial do ano. O encontro será realizado em São Paulo, no dia 26 de março, e terá dois temas bem diferentes: “Inteligência Artificial Aplicada aos Negócios” e “Cyber Risk na Prática”. O evento – que conta com apoio da Ambipar, Sura, Porto Seguro, 3S Tecnologia, Ndd e Rastro Seguro – objetiva promover uma reflexão e fornecer insights sobre situações relacionadas à inteligência artificial e riscos cibernéticos.

Quem apresentará o painel ‘Inteligência Artificial Aplicada aos Negócios’ será Nicolau Ramalho, chief commercial officer (CCO) da Noleak Defence. Formado em Negócios Internacionais pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e com MBA em Negócios pelo Ibmec, possui mais de 20 anos de atuação profissional. Têm passagens por empresas como Hamburg Sud, Logimex Brasil, Prosegur e Mr. Turing.

A escolha do tema tem relação direta com um programa de formação voltado para transformação digital das empresas. Lançado recentemente pelo CIST, é composto por um conjunto de conteúdos e formatos como livro digital, palestra, workshop e mentoria. “Essa é uma forma que encontramos para difundir o assunto e levar mais informações a todos que tem interesse nessa jornada de inovação. Durante o encontro, vamos apresentar o conteúdo com mais detalhes e formatos”, garantiu Frederico Leopoldo, presidente do CIST.

‘Cyber Risk na Prática’ é o tema do segundo painel, que será conduzido por Erick Ernandes Silva. O palestrante possui ampla vivência nas áreas de inovação, tecnologia e sistemas de gestão de segurança, entre outras. Possui MBA em Cyber Security Forensics, Ethical Hacking & DevSecOpsMBA pela Faculdade de Informática e Administração Paulista (Fiap). Ernandes demonstrará como as técnicas de inteligência de fontes abertas (OSINT) e da dark web (DARKInt) podem ser aplicadas no setor logístico para prevenir e combater roubos de carga, e fraudes, aumentando a eficiência operacional e reduzindo perdas.

Os interessados em participar podem fazer a sua inscrição neste link. Já os associados do CIST que desejam acompanhar precisam solicitar o código de desconto na secretaria da entidade.

Serviço:

Data: 26 de março de 2025

Horário: 9h às 12h30

Local: Espaço Paulista

Endereço: Av. Paulista, 807 – 17º andar

Investimento: R$ 50 para não sócios

Mais informações: www.cist.site

Sobre o CIST

O Clube Internacional de Seguros & Transportes (CIST) é uma entidade que reúne os diversos profissionais da cadeia logística de seguro de transportes: seguradoras, corretoras, resseguradoras e reguladoras de sinistros. O seu objetivo é reunir, integrar e capacitar a todos, além de promover a discussão sobre questões relacionadas ao segmento. Para saber mais, acesse www.cist.site.