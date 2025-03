Rodobens expande Home Service com reforço na frota e destaca crescimento recorde em 2024

Serviço de oficina móvel chega à Campo Grande e amplia atuação em Guarulhos, impulsionando crescimento nas receitas de peças e manutenção – O Home Service da Rodobens, serviço de oficina móvel que leva manutenção e reparos automotivos diretamente até os clientes, está inaugurando um novo ponto de atendimento em Campo Grande (MS) e ampliando sua presença em Guarulhos (SP), com a inclusão de mais um veículo. Com essa ampliação, em dois anos a Rodobens aumentou em 67% a frota dos Home Services espalhados pelo Brasil.

O serviço, realizado com um veículo modelo Sprinter adaptado e equipado para realizar diversos tipos de reparos e manutenções, é uma iniciativa que visa facilitar o acesso aos serviços e oferecer a conveniência de atendimento sem necessidade de deslocamentos, o que pode resultar em economia de tempo e agilidade nos consertos automotivos. O menor tempo de reparo proporciona maior disponibilidade do veículo na frota do cliente.

As operações do Home Service começaram em junho de 2023, com três veículos operando nas cidades de Parauapebas (PA), Araguaína (TO) e Guarulhos (SP), atendendo mais de 180 clientes no segundo semestre. Em 2024, o serviço registrou um crescimento significativo, com um aumento de 139% na receita de mão de obra e de 158% nas vendas de peças. A proposta de atendimento personalizado, aliada à expertise dos profissionais da Rodobens, garante aos clientes a mesma qualidade de serviços encontrados nas oficinas físicas, com a comodidade de ser realizado no conforto de suas empresas.

No segundo ano de operação, o Home Service atingiu a marca de 600 clientes atendidos, consolidando-se como uma das principais apostas da Rodobens para 2025. ‘O crescimento do serviço tem superado nossas expectativas. Neste novo ciclo, nosso foco será expandir a cobertura para novas cidades, agregando ainda mais facilidade e conveniência na experiência com as nossas soluções’, finaliza Ademir Odoricio, Diretor de Veículos Comerciais da Rodobens.

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto, presença em todo o território nacional e mais de 75 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.

