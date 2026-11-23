Última prova do ano será realizada no dia 29 de novembro, a partir das 6h, com percursos de 5k e 10k

O Circuito da Longevidade Bradesco Seguros encerra sua programação de 2026 em Manaus, no dia 29 de novembro. A etapa, inédita na história do projeto, será realizada no bairro Ponta Negra, a partir das 6h, com percursos de5 km e 10 km e participação aberta a pessoas de diferentes idades e níveis de experiência.

A iniciativa incentiva a prática regular de atividades físicas e a adoção de hábitos saudáveis. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo site oficial da prova: www.runningland.com.br/circuito-da-longevidade-bradesco-seguros-manaus-2026.

Reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural de Natureza Material do Estado do Amazonas desde 2024, o Complexo Turístico da Ponta Negra também é um dos principais espaços de lazer e esporte ao ar livre de Manaus.

A escolha do local aproxima o Circuito da rotina da cidade e reforça a importância dos espaços públicos para o incentivo a um estilo de vida mais ativo, à convivência e ao bem-estar.

A programação contará ainda com atividades antes e depois da corrida, incluindo ações de entretenimento e iniciativas voltadas ao bem-estar. Ao longo dos percursos, os participantes terão acesso a pontos de hidratação. Informações sobre horários, kits, regulamento e demais detalhes estão disponíveis no site oficial da etapa.

“Encerrar o calendário de 2026 em Manaus, cidade inédita em nossa história, amplia a presença do Circuito da Longevidade pelo país e reforça nosso compromisso de incentivar hábitos saudáveis em diferentes regiões. Realizar a etapa às margens do Rio Negro, em um espaço tão presente na vida da cidade, também é uma oportunidade de reunir pessoas de diferentes gerações em torno do esporte, da convivência e da qualidade de vida”, afirma Ana Claudia Frighetto Gonzalez, Superintendente Sênior de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Criado em 2007 pelo Grupo Bradesco Seguros, o Circuito da Longevidade já reuniu mais de 40 mil pessoas ao longo de sua história e integra um conjunto de iniciativas voltadas à promoção da longevidade, da saúde e do bem-estar. Entre os projetos desenvolvidos pelo grupo estão o Indicador de Longevidade Pessoal (ILP), o Fórum da Longevidade, os Prêmios Longevidade e o portal Viva a Longevidade (vivaalongevidade.com.br), que reúne conteúdo para quem busca envelhecer com saúde e qualidade de vida.

Circuito da Longevidade Bradesco Seguros – Etapa Manaus

Data: 29/11/2026

Local: Alphaville, Av. Perimetrial Thales Loureiro – Alphaville

Distâncias: 5 km e 10 km

Horário da largada: 6h

Valor do kit: consulte as opções disponíveis no site

Retirada do kit: em breve no site

Patrocinador: Bradesco Seguros

Organizador: Instituto Educare

Comercializadora: Norte Marketing Esportivo

Site oficial: www.runningland.com.br/circuito-da-longevidade-bradesco-seguros-manaus-2026