Programação propõe uma reflexão sobre como as estruturas sociais, econômicas e os profissionais precisarão se adaptar a uma realidade na qual as pessoas estão vivendo mais

O Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) promove o 2º Fórum da Longevidade, com o tema “Viver mais está mudando tudo. O que precisará mudar quando uma vida de 90 ou 100 anos deixar de ser exceção?” O encontro reúne especialistas de diferentes áreas para debater os impactos das transformações demográficas na sociedade e os desafios da ampliação da expectativa de vida para os setores de seguros, previdência, saúde e mercado financeiros.

O evento acontece no dia 26 de novembro, auditório da Bradesco Seguros, em São Paulo. As inscrições estão encerradas.

“A longevidade representa uma das transformações mais relevantes da sociedade contemporânea. Viver mais é uma conquista, mas também traz desafios que exigem planejamento multidisciplinar, conhecimento técnico e atuação integrada de diferentes setores. Para nós, atuários, o aumento da longevidade não é uma tendência nova. Seus impactos já são considerados em estudos, projeções e modelos de avaliação de riscos, que incorporam horizontes de vida cada vez mais longos. No entanto, ampliar esse debate com os demais profissionais e com o mercado é fundamental para desenvolver soluções que assegurem a sustentabilidade dos atuais e novos produtos, o equilíbrio dos compromissos de longo prazo, adequada proteção das pessoas e o desenvolvimento econômico.”, explicou Daniel R. Conde, vice-presidente do IBA.

O debate destaca a importância da ciência atuarial na compreensão dos riscos associados à longevidade, na construção de projeções demográficas e financeiras e no desenvolvimento de soluções sustentáveis para atender às necessidades de uma população que envelhece.

O aumento da expectativa de vida exige revisão de premissas, aprimoramento de modelos de avaliação de riscos e desenvolvimento de produtos e serviços capazes de acompanhar as novas necessidades da população. Nesse contexto, os profissionais de atuária assumem papel fundamental na elaboração de estratégias que conciliem proteção, equilíbrio financeiro e sustentabilidade de longo prazo.

Programação

8h às 9h – Credenciamento

9h às 9h15 – Abertura institucional

9h15 às 10h15 – A sociedade dos 100 anos – Demografia, família e estrutura social

O primeiro painel aborda os impactos do aumento da expectativa de vida sobre a organização social e familiar e discute se o Brasil está preparado para uma sociedade na qual viver até os 90 ou 100 anos será cada vez mais comum.

Mediação: Ana Paula Reffraey, diretora vice-presidente do IPCOM.

Painelistas: Willians Fiori – Especialista em Longevidade desde 2003. Paula Gobi Scudeller – Enfermeira e doutora pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).

10h15 às 10h30 – Coffee break

10h30 às 11h30 – O dinheiro precisa durar mais que a vida profissional – Previdência, seguros, patrimônio e risco de longevidade

O debate discute os desafios de modelos financeiros e previdenciários estruturados para uma expectativa de vida menor. A proposta é avaliar se os mecanismos atuais são suficientes para garantir segurança financeira em uma sociedade na qual as pessoas poderão viver até os 100 anos.

Mediação: Celina Costa, conselheira fiscal do IBA.

Painelistas: Bernardo Castello – Diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência | Marcelo Neves – Sócio da MRN Serviços Financeiros | Sandro Bonfim – Superintendente de Produtos da Brasilprev.

11h30 às 12h30 – Viver mais não significa viver melhor – Saúde, prevenção, autonomia e cuidado

O terceiro painel aborda a necessidade de ampliar não apenas a expectativa de vida, mas também o período vivido com saúde, autonomia e qualidade de vida. Os participantes discutem caminhos para fortalecer a prevenção, os cuidados e a independência da população longeva.

Mediação: Rafael Sobral, diretor de Saúde do IBA.

Painelistas: Antonio Leitão – Especialista em Longevidade do Instituto de Longevidade MAG. Luciano Zuffo – Sócio-fundador do Grupo São Pietro Hospitais. Amanda Souza – Profissional do Movimento Humano e Saúde da PUC-RS.

12h30 às 14h – Almoço

14h às 15h – A carreira de 60 anos – Trabalho, aposentadoria, requalificação, etarismo e inteligência artificial

O painel discute as transformações do mercado de trabalho diante do aumento da longevidade. A discussão envolve a permanência profissional após os 60 anos, a necessidade de requalificação, os desafios do etarismo e os impactos da inteligência artificial nas relações de trabalho.

Mediação: Victor Sodré, atuário na PREVI/BB.

Painelistas: Ismael Mello – Fundador do Finanças Sênior | Eliane Kreisler – Pedagoga e especialista em Gestão de Pessoas | Cinthia Liduário – Desenvolvedora de Empresários e Times Estratégicos.

15h às 15h15 – Coffee break

15h15 às 16h15 – A economia que nasceu da longevidade – Consumo, tecnologia, novos produtos, serviços e oportunidades

O último painel temático analisa as oportunidades econômicas que surgem com as mudanças no perfil demográfico. A discussão contempla novos hábitos de consumo, inovação tecnológica, produtos, serviços e mercados que precisarão se desenvolver para atender às demandas de uma sociedade mais longeva.

Mediação: João Batista Mendes Ângelo.

Painelistas: Martin Henkel – Fundador da SeniorLab. Marcos Eduardo – Especialista em Longevidade e Seguros.

16h15 às 16h45 – Diálogo para considerações finais.

16h45 às 17h – Encerramento

2º Fórum de Longevidade do IBA

Data: 26 de novembro de 2026

Local: Auditório da Bradesco Seguros – Avenida Paulista, 1450, Bela Vista – São Paulo – SP

Foto: o presidente do IBA, Giancarlo Germany, e o vice-presidente, Daniel Conde