Premiação reconhece empresas pela qualidade do atendimento e pela relação com os consumidores – Com mais de sete décadas de atuação, a Rodobens está entre as empresas indicadas ao Prêmio Reclame Aqui 2026, na categoria Consórcios. A indicação se soma ao histórico de reconhecimento da companhia na plataforma, onde mantém, há dois anos consecutivos, o selo RA 1000, a mais alta classificação concedida pelo Reclame Aqui pela qualidade do atendimento e da resolução de demandas dos consumidores. A premiação reconhece empresas que se destacam no relacionamento com os clientes, e a escolha das vencedoras é feita por votação popular.

O Reclame Aqui também representa um importante canal de relacionamento entre a Rodobens e seus consumidores. A página da companhia recebe mais de 100 mil visualizações por ano, o que reforça seu papel como fonte de consulta para clientes e pessoas interessadas nos serviços da empresa. Nesse ambiente, a manutenção do selo RA 1000 exige um padrão elevado de atendimento, com indicadores como índice de solução superior a 90% e mais de 70% dos consumidores afirmando que voltariam a fazer negócio com a companhia.

A indicação ao Prêmio em 2026, na categoria Consórcios, também destaca o trabalho da Rodobens no acompanhamento dos clientes ao longo de toda a jornada. A empresa investe na qualidade da experiência dos consorciados por meio de ferramentas digitais, conteúdos de orientação e atendimento próximo. Pelo aplicativo, os clientes podem consultar pagamentos e demonstrativos, acompanhar os resultados das assembleias e ofertar lances. O site e o blog complementam esse suporte com informações sobre o funcionamento do consórcio e os diferentes tipos de lance. Já os canais de atendimento por telefone, WhatsApp e a rede de parceiros credenciados oferecem orientação e ajudam a esclarecer dúvidas ao longo do contrato.

“Receber uma indicação ao Prêmio Reclame Aqui é muito significativo para a Rodobens, pois representa o reconhecimento de um trabalho construído diariamente na relação com nossos clientes. Sabemos que, em uma operação como a nossa, podem surgir situações que exigem atenção e cuidado. O que faz a diferença é a forma como nos posicionamos diante de cada demanda, com disposição para ouvir, buscar soluções e preservar a confiança de quem escolhe nossos serviços. Esse compromisso faz parte da experiência que queremos oferecer aos consorciados em toda a sua jornada”, afirma Sebastião Cirelli, diretor de Consórcios da Rodobens.

Saiba mais:

Votação – Prêmio Reclame aqui 2026:

https://www.reclameaqui.com.br/premio/

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros — consórcio, seguros, crédito, leasing e locação —, suportado por uma plataforma sinérgica que integra rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes-Benz e Hyundai, além de veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais.

Com sede em São José do Rio Preto e presença em todo o território nacional, a companhia acumula mais de 75 anos de atuação e é reconhecida pela solidez, inovação e consistência de seus negócios, sendo a única administradora de consórcios com classificação AA+(bra) pela Fitch Ratings. A empresa também se destaca pela sua cultura organizacional, figurando entre as melhores empresas para trabalhar, com certificação Great Place to Work (GPTW), ao entregar uma experiência completa a clientes, parceiros,