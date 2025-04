CCS-SP promove encontro com associados e reafirma seu propósito de atuar como fórum de debates

No almoço sem a presença de convidados, diretoria destacou o objetivo de criação do Clube de promover o debate sobre questões de interesse da categoria, contribuindo para a evolução do seguro. O Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP) promoveu almoço com associados, sem a presença de convidados, no dia 1º de abril, no Terraço Itália. No encontro, o mentor do CCS-SP, Álvaro Fonseca, franqueou a palavra aos associados para uma “tribuna livre”, estimulando o debate sobre questões diversas de interesse da categoria. Ele destacou que uma das razões de existir do CCS-SP é a sua atuação como fórum de debates para os corretores de seguros.

“Essa é a essência do Clube, ser uma tribuna para os associados apresentarem temas que levem ao aperfeiçoamento de produtos, serviços e da própria relação com as seguradoras”, disse. O ex-mentor Henrique Elias, um dos fundadores do CCS-SP, reforçou a fala de Álvaro Fonseca. “O Clube pode não apenas ser um meio para encaminhar as soluções de problemas comuns da categoria, como também de promover o conhecimento, trazendo aos encontros especialistas em determinadas áreas para que possamos aprender com eles”, disse.

Na mesma linha, o ex-mentor Adevaldo Calegari, lembrou que a existência do CCS-SP começou a ser desenhada em 1968, após quatro anos de regime militar. “Naquela época, o general Golbery sugeriu aos corretores criar uma entidade para representá-los, mas sem cunho de sindicato ou grupo político”, disse. E foi por isto, segundo ele, que surgiu o Clube, sob a liderança de um mentor, em vez de presidente, com um tesoureiro, em vez de diretor financeiro, além de outras peculiaridades, driblando as restrições do regime militar.

Por cumprir o seu papel, o CCS-SP consolidou a sua importância no setor, conquistando a adesão de renomados corretores. “O Clube representa a nata da categoria, a essência dos corretores do Brasil. Ser associado ao Clube é como ter um selo de qualidade junto ao mercado”, disse. O mentor Álvaro Fonseca acrescentou que o CCS-SP desfruta do reconhecimento e respeito do mercado, tanto que tem sido prestigiado por empresas de seguros, que participam dos encontros para apresentar produtos e serviços.

Álvaro Fonseca ressaltou, porém, que as empresas de seguros também querem ouvir os corretores. “Muitos produtos e serviços foram aperfeiçoados graças à manifestação dos associados do Clube. As empresas querem ouvir vocês (associados). Portanto, não percam a chance de se manifestarem”, disse. Em seguida, muitos associados concordaram com o mentor, citando, inclusive, casos em que críticas ou sugestões apresentadas nos almoços resolveram situações de interesse geral.

O debate prosseguiu entre os associados, que se propuseram a organizar as questões de interesse coletivo para serem apresentadas por ocasião dos almoços mensais. Um dos associados, Paulo Meinberg elogiou a realização de encontros fechados pelo CCS-SP, por abrir espaço à discussão de temas importantes, sem limitações. “Estávamos carentes disso”, disse. O mentor Álvaro Fonseca reforçou que o papel do CCS-SP é “preparar os corretores para os desafios futuros”.

Novidades da Camaracor

Durante o almoço, o diretor do CCS-SP, Jorge Teixeira Barbosa, membro da Junta Fiscalizadora, anunciou que estava assumindo a presidência da Câmara dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo (Camaracor). Por decisão da diretoria da entidade, ele foi escolhido para substituir Pedro Barbato Filho, que decidiu abrir mão do cargo. “Foi uma surpresa para mim, mas tentarei fazer o melhor para a Camaracor”, disse. O mentor do CCS-SP desejou sucesso ao novo presidente, lembrando que a entidade existe há 21 anos.

Em seguida, Luiz Ioels, presidente da Sicoob Credicor-SP (Cooperativa de Crédito dos Corretores de Seguros), informou que seriam distribuídos aos cooperados neste mês as sobras (lucro) apuradas em 2024 no valor de R$ 2,3 milhões. Ele explicou que por se tratar de uma cooperativa de crédito, todo o lucro é revertido para os clientes. “A Credicor é o banco dos corretores de seguros”, disse. Depois, ele respondeu dúvidas dos associados sobre a atuação da cooperativa e do Sicoob, maior sistema financeiro cooperado do país.

Foto: Gilberto Januário, Bras Romildo, Álvaro Fonseca, Henrique Elias e Adevaldo Calegari