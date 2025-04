AXA no Brasil marca presença no Bloomberg NEF Forum São Paulo

Erika Medici participa de painel que debateu soluções financeiras com foco em promover a transição climática – A AXA no Brasil marcou presença no Bloomberg NEF Forum, realizado em 1º de abril, e que reuniu empresas e especialistas para debater o tema Transição Energética no Brasil: Oportunidades, Desafios e o Caminho para a COP30. A CEO da companhia, Erika Medici, participou de um dos painéis, e levou ao evento a perspectiva do mercado segurador.

Erika ressaltou a importância do protagonismo do setor em fóruns climáticos para contribuir com soluções e viabilizar o cumprimento das metas estabelecidas pelo Acordo de Paris. “Existem diversos mecanismos financeiros para injetar capital em projetos verdes, empresas desenvolvendo tecnologia e governos criando políticas para a transição energética. No entanto, sem o seguro, a implantação desses planos não acontece. Nosso mercado atua como garantidor de contratos e como mecanismo de resiliência econômica dessa cadeia de valor”, afirmou.

Ao lado de Erika, no painel, estiveram: Joaquim Levy, Diretor do GFANZ, Ex-Ministro da Fazenda e Ex-Secretário do Tesouro Nacional: Guilherme Ferreira, Cofundador e Presidente da JiveMauá; e Luciana Ribeiro, Sócia-diretora e CEO do eB Climate. A mediação foi de Rafael Rabioglio, Diretor da América Latina da BloombergNEF.

Na visão da AXA, as soluções de seguro alinhadas às mudanças climáticas devem se concentrar em três frentes: investimento em prevenção e gerenciamento de riscos; uso de dados para o desenvolvimento de novos produtos, previsão mais precisa dos riscos e precificação adequada; e, em caso de sinistros, um atendimento ágil para a rápida retomada das atividades econômicas.

Essa visão está contemplada no AXA Verde, um dos pilares estratégicos para o crescimento da companhia nos próximos anos. A seguradora está revisando coberturas e condições dos produtos para apoiar toda a cadeia de negócios sustentáveis. Entre os produtos já atualizados está o Seguro de Riscos Patrimoniais, que passou por mais de 30 alterações contratuais para atender projetos de energia renovável. O Seguro de Engenharia também está sendo reformulado com o mesmo objetivo.

Além disso, Erika Medici estará presente no South Summit Brazil 2025, que acontece em Porto Alegre. No dia 10 de abril, ela participará do painel O Futuro do Seguro em Tempos de Crise Climática.

Em novembro, a AXA no Brasil será uma das apoiadoras da Casa do Seguro na COP30. A iniciativa, liderada pela CNSeg, tem como objetivo posicionar o setor segurador como um agente essencial para a transição climática.

