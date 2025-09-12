CCS-SP e Porto debatem estratégias para o desenvolvimento dos corretores de seguros

No almoço com a participação de executivos da empresa, um dos destaques foi o programa criado para preparar os profissionais da corretagem para o mundo digital. O Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP) recebeu no seu tradicional almoço mensal, realizado no dia 10 de setembro, no Terraço Itália, os executivos da Porto, Rodrigo Vasconcellos, diretor Comercial Capital e Metropolitana SP, e Luiz Arruda, vice-presidente Comercial e Marketing. Recepcionados no evento pelo mentor do CCS-SP, Álvaro Fonseca, pelo secretário Gilberto Januário e demais membros da diretoria, os convidados apresentaram o tema “Reposicionamento do Corretor (AcademIA & Corretor Influenciador)”.

Durante o almoço, Rodrigo Vasconcellos e Luiz Arruda comentaram as diversas iniciativas da Porto que visam a ampliação dos negócios dos corretores, tais como a maior presença no mundo digital, a prática do cross sell e a atuação em segmentos com grande potencial, como o de consórcios. Aliás, os negócios de consórcios cresceram acima da expectativa na Porto, segundo Vasconcellos. “Atingimos um número histórico em agosto, foram R$ 20 bilhões de crédito e mais de 77 mil cotas de consórcios, por meio da atuação de mais de 8 mil corretores de seguros”, disse.

Consórcios

Vasconcellos salientou que a Porto tem investido em condições diferenciadas para viabilizar as vendas de consórcios e também de outros produtos, caso do residencial e do empresarial. Em relação à venda de consórcio especificamente no estado de São Paulo, Arruda chamou a atenção para um detalhe que revela a perda de negócios dos corretores paulistas. “Quase metade das vendas de consórcios em São Paulo é realizada por corretores de outros estados, principalmente, por meio da internet”, disse. Nesse sentido, ele afirmou que é possível reverter a situação.

Corretor Influenciador

Segundo Arruda, os corretores que estão mais presentes nos canais digitais têm mais chances de aumentarem as suas vendas. Por isso, a Porto criou a Porto AcademIA, uma plataforma de capacitação que lançou o programa Corretor Influenciador para treinar seus parceiros a usar inteligência artificial, marketing digital e estratégias de conteúdo para impulsionar seus negócios no setor de seguros. Dos 47 mil corretores da base da empresa, 2 mil se inscreveram programa, que está prestes a formar a primeira turma de mil alunos.

Corretor multiprodutos

Arruda apresentou diversas iniciativas da Porto que estimulam os corretores a venderem mais produtos para os mesmos clientes, o conhecido cross sell. Na Porto, este profissional é chamado de corretor multiprodutos, grupo composto por 7 mil corretores. Segundo pesquisas da empresa, os corretores desse grupo ganham até 5,6 vezes mais que os demais. No entanto, Arruda afirma que o número de corretores multiprodutos está muito aquém do que o mercado precisa.

Segundo Arruda, entre as iniciativas da Porto para incentivar as vendas estão o “IOF zero”, a campanha “Fecha com a Porto” e as campanhas publicitárias que visam a valorização e divulgação dos profissionais da corretagem. “Nos últimos cinco anos investimentos R$ 1,7 bilhão nessas ações e até 2030 a meta é investir R$ 2,8 bilhões”, disse. Ele também ressaltou a oferta de projetos educativos para a capacitação. “Tudo isso para que os corretores saiam da zona de competição por preço para um modelo de conquista do cliente pela confiança”, disse.

Homenagens

Após responderem as perguntas dos associados, Vasconcellos e Arruda receberam em nome da Porto uma homenagem do CCS-SP por seus 80 anos. O mentor Álvaro Fonseca agradeceu a participação dos executivos e elogiou a postura da empresa. “A Porto sempre traz novidades e boas iniciativas, que demonstram sua integração com os corretores de seguros”, disse. O secretário Gilberto Januário concordou: “A Porto se preocupa com os corretores e deseja que melhorem seus resultados”, disse.

Também foi homenageada no evento a Revista Apólice, por seus 30 anos de existência. A diretora de redação Kelly Lubiato e a diretora Comercial Graciane Pereira receberam uma placa, entregue pelo mentor, em reconhecimento ao relevante trabalho da revista. Em seguida, Álvaro Fonseca cumprimentou os associados Ademar Brandão e Priscila Brandão pela posse na nova diretoria do Clube dos Corretores de Seguros de Guarulhos, Arujá, Alto Tietê e Região Bragantina (CCS-Garbra).

O mentor do CCS-SP felicitou, ainda, o presidente Boris Ber e a atual diretoria do Sincor-SP pela reeleição para a gestão 2026/2029. Boris Ber agradeceu a dedicação da diretoria do Sincor-SP e falou sobre o seu novo mandato. “Ser aclamado numa eleição como essa, talvez, seja o reconhecimento, o maior o aval dos corretores. Em contrapartida, traz uma nova responsabilidade. Por isso, renovo aqui o compromisso de uma gestão séria, comprometida e com muitos diálogos pela frente”, disse.

Foto: Gilberto Januário, Luiz Arruda, Rodrigo Vasconcellos e Álvaro Fonseca