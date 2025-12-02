CCS-RJ recebe Liliana Caldeira em seu Café com Sinergia

A presidente da Sou Segura abordará a Nova Lei de Seguros – O Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ) realiza no dia 4 de dezembro o seu Café com Sinergia, na sede do Clube, trazendo Liliana Caldeira, presidente da Sou Segura. Em uma breve e direta apresentação, Liliana que é advogada irá destacar para os corretores os principais pontos da Lei 15.040/2024, que estabelece um novo marco jurídico para os contratos de seguro no Brasil e entra em vigência no próximo dia 11 de dezembro.

Segundo a presidente do CCS-RJ, Fátima Monteiro, promover debates como este reforça o compromisso do Clube com a atualização permanente dos corretores. “Os corretores precisam estar preparados para que todos acompanhem essa nova fase com segurança e informação de qualidade”, enfatiza a presidente do CCS-RJ.

Importante: o evento é gratuito e somente para associados. As vagas são limitadas. Para participação do Café com Sinergia é preciso confirmar presença pelo WhatsApp: (21) 98181-2912.

Serviço:

Evento: Café com Sinergia – Nova Lei de Seguros com Liliana Caldeira, presidente da Sou Seguro

Data: 04/12/2025

Horário: 10h

Local: sede do Clube – Rua da Quitanda,159- 11º andar – Centro – Rio

Sobre o CCS-RJ |

Fundado em 1980, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro busca estimular encontros e debates para o desenvolvimento do setor e da categoria. A entidade promove a articulação estratégica e contínua com todos os integrantes do sistema nacional de seguros privados. http://ccsrj.com.br/