CCS-RJ recebe ASSIM para falar sobre o mercado de saúde suplementar no Rio

Evento é gratuito e aberto a todos os corretores – No próximo dia 6 de maio, às 15 horas, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ) dando continuidade à sua programação de encontros para troca de conhecimentos e aproximação de corretores e empresas do setor em 2025, recebe em sua sede no Centro do Rio uma de suas patrocinadoras, a ASSIM Saúde para falar sobre o momento em que vive o mercado de saúde suplementar no estado.

Segundo Fátima Monteiro, presidente do CCS-RJ é muito importante ouvir a operadora. “Ao concentrar sua atuação exclusivamente no estado do Rio de Janeiro, a ASSIM desenvolveu uma expertise diferenciada sobre o mercado de saúde suplementar local, compreendendo profundamente as necessidades específicas da população fluminense”, enfatiza.

Para conduzir esse encontro de atualização do mercado e reciclagem de conhecimentos e produtos, estará presente a gestora Comercial da ASSIM Saúde, Danielle Almeida.

O evento é gratuito, aberto a todos os corretores de seguros e as vagas são limitadas. Interessados em participar devem confirmar presença através do WhatsApp (21) 98181-2912, com Marcele.

Serviço:

CCS-RJ recebe ASSIM Saúde

Data: 6 de maio de 2025, terça-feira

Horário: às 15 horas

Local: Nova sede – Rua da Quitanda, 159, 11º andar, Centro – Rio de Janeiro

Sobre o CCS-RJ |

Fundado em 1980, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro busca estimular encontros e debates para o desenvolvimento do setor e da categoria. A entidade promove a articulação estratégica e contínua com todos os integrantes do sistema nacional de seguros privados. http://ccsrj.com.br/