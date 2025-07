CCS-RJ promove evento sobre oportunidades no mercado de planos odontológicos

A previsão é que em 2025 o segmento ultrapasse o número de beneficiários dos planos de saúde, hoje estimado em 51,5 milhões de usuários. Dada a importância do tema, o evento será aberto para todos os corretores de seguros associados ou não do CCS-RJ – Segundo o presidente da Associação Brasileira de Planos Odontológicos (Sinog), Roberto Seme Cury, é esperado para 2025 um crescimento de 7%.

A presidente do Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ), Fátima Monteiro, explica que esta “expansão contínua dos planos odontológicos chamou a atenção da diretoria do Clube, tendo em vista representar uma ótima oportunidade de negócios para os corretores de seguros. Daí a ideia de trazer um especialista do gabarito do Dr. Flávio Assis, para mostrar o que pode ser feito para ampliar, ainda mais, esta carteira tão importante neste momento e para o futuro do mercado”.

O palestrante – O convidado para esta jornada de capacitação profissional para os corretores é o CEO da Uniodonto Metropolitana, com ampla vivência no exercício da odontologia e em cargos de gestão odontológica. Foi Encarregado da Divisão de Saúde da Estação Rádio da Marinha, Staff de Saúde Bucal no Grupo Sendas e do Serviço de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial do Hospital Dr. Moacir Rodrigues do Carmo, Presidente na Uniodonto Duque de Caxias e Dirigente da Federação das Uniodontos RJ e ES.

O evento será realizado num almoço-palestra, no dia 23 de julho, a partir das 10 horas, na sede do CCS-RJ, Rua da Quitanda, 159, 11º andar, Centro.

Serviço:

Evento: Palestra “A importância da Odontologia na Saúde Suplementar”

Promoção: CCS-RJ

Palestrante: Dr. Flávio de Assis, CEO da Uniodonto Metropolitana

Dia: 23 de julho

Horário: A partir das 10h

Local: Sede do CCS-RJ, Rua da Quitanda, 159 – 11º andar, Centro

OBS: Evento liberado para não associados do Clube.

Vagas limitadas. Para confirmar presença entre com contato pelo WhatsApp (21) 98181-2912, com Marcele.

Sobre o CCS-RJ |

Fundado em 1980, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro busca estimular encontros e debates para o desenvolvimento do setor e da categoria. A entidade promove a articulação estratégica e contínua com todos os integrantes do sistema nacional de seguros privados. http://ccsrj.com.br/