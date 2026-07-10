CCS-RJ promove encontro com a Avla Seguradora

Companhia chilena apresentou os diferenciais de suas soluções – O Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ) promoveu, no dia 8 de julho, um encontro em sua sede, no Centro do Rio, que reuniu corretores com a Avla Seguradora. “Recebemos para um café, uma companhia chilena que atua no mercado brasileiro há cinco anos e vem ampliando sua presença com um portfólio voltado, principalmente, para empresas, incluindo produtos com o Empresarial All Risks, Garantia, Riscos de Engenharia e Risco de Crédito. São novas alternativas e oportunidades de negócios para os corretores de seguros”, explicou Marco Aurélio Marques, diretor financeiro do CCS-RJ .

Diferenciais – Para Julia Guimarães, superintendente comercial da Avla Seguradora, o grande destaque do encontro foi reforçar o compromisso da companhia em entregar soluções evidenciando seus diferenciais competitivos. “Mostramos como essas soluções são ferramentas poderosas para o corretor atrair novas contas, blindar sua carteira atual, fidelizar clientes e, acima de tudo, alavancar suas vendas de forma sustentável”, esclareceu.

Parceria – A superintendente comercial da Avla, acredita que a aproximação com o CCS-RJ é vital, pois proximidade é um dos pilares inegociáveis da seguradora. “Mais do que apresentar quem somos, queremos que os corretores enxerguem a Avla como a parceira ideal para impulsionar o crescimento de seus negócios. Estar lado a lado com os corretores nos permite entender suas reais necessidades e desenvolver soluções sob medida para seus clientes, de forma ágil, flexível e clara, com um olhar muito atento e focado nas demandas e necessidades das pequenas e médias empresas”, frisou.

Além de Julia, pela Avla Seguradora estiveram presentes no evento André Lima, superintendente Sul e RJ, Rodrigo Coraiola, especialista em P&C. E pelo CCS-RJ, o diretor financeiro e a presidente, Fátima Monteiro.

Sobre o CCS-RJ

Fundado em 1980, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro busca estimular encontros e debates para o desenvolvimento do setor e da categoria. A entidade promove a articulação estratégica e contínua com todos os integrantes do sistema nacional de seguros privados. http://ccsrj.com.br/

Foto: A presidente e o diretor do CCS-RJ com a equipe da Avla Seguradora, e corretores de seguros na sede do Clube – Foto: Divulgação