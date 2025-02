CCS-RJ inicia os eventos na nova sede, recebendo a MAG para um encontro

O Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ), recebe em sua nova sede, inaugurada em dezembro passado, a MAG Seguros para um encontro no dia 13 de fevereiro, quinta-feira, às 9h30. Na ocasião, Jorge Augusto Marinho Junior, gerente de contas da companhia, irá esclarecer dúvidas sobre a apólice específica para seguro de doenças graves oferecida pela MAG.

“Estamos duplamente felizes em receber a MAG Seguros, uma das patrocinadoras do Clube, para o primeiro evento do ano e da sede nova. Abrindo assim a programação de 2025 com um tema de extrema relevância, tirando as dúvidas dos corretores em relação aos benefícios e coberturas do seguro de doenças graves. A iniciativa reforça o nosso compromisso em dar suporte e informação qualificada aos associados”, enfatiza Dayse Magesti, diretora Administrativa do CCS-RJ.

O evento será direcionado somente aos associados do Clube.

Serviço:

CCS-RJ recebe MAG para 1° Encontro de 2025

Data: 13 fevereiro de 2025, quinta-feira

Local: Nova sede – Rua da Quitanda, 159, 11º andar, Centro – Rio de Janeiro

Horário: às 9h30

Informações: (21)99925-7655

Sobre o CCS-RJ |

Fundado em 1980, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro busca estimular encontros e debates para o desenvolvimento do setor e da categoria. A entidade promove a articulação estratégica e contínua com todos os integrantes do sistema nacional de seguros privados. http://ccsrj.com.br/