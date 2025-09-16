Café CVG-SP debaterá “O Futuro da Subscrição de Vida”

Cinco especialistas, que atuam em empresas de segmentos diversos do setor, discutirão tema sob diferentes pontos de vista. A subscrição de riscos no ramo de seguro de vida vem mudando profundamente como uso de novas tecnologias, que possibilitam avaliações mais precisas, ágeis e eficientes. Com a aplicação da inteligência artificial, a subscrição passou a ser ainda mais estratégica nas empresas de seguros. A evolução desta atividade será discutida no Café CVG-SP “O Futuro da Subscrição de Vida”, no dia 8 de outubro, no auditório da Associação Comercial de São Paulo.

Para analisar o tema e discutir os desafios e tendências, o CVG-SP convidou um time de especialistas que atuam no ramo em segmentos diversos, como corretoras, seguradoras, resseguradoras e prestadoras de serviços. Além de Marcos Salum (Swiss Re e CVG-SP), que fará a moderação, confirmaram participação como debatedores:

– Alessandra Monteiro (Austral Re)

– Antonio Pereira (Porto Seguro)

– Francesca Panzeri (Swiss Re)

– Mario Jorge Pereira (SampleMed)

– Rogério Araújo (TGL Consultoria)

Marcos Salum, diretor de Relações com o Mercado do CVG-SP, considera o evento mais do que necessário: “A atividade de subscrição é essencial para as seguradoras e está intimamente ligada com a jornada de contratação do cliente. Entender os desafios e as novas tendências é fundamental para reforçar a nossa expertise técnica como indústria, bem como para aumentar a penetração do seguro de vida em nosso país”.

Serviço

Café CVG-SP “O Futuro da Subscrição de Vida”

Dia 8 de outubro, das 8h30 às 11h30

Local: Associação Comercial de São Paulo – Rua Boa Vista, 51, Centro, S. Paulo (SP)

Investimento: R$ 50,00 (valor simbólico)

Inscrições no link: https://forms.gle/qq8R3J2HrMdMPEQ67