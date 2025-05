BVIX Seguradora comemora seu 1º. Aniversário e anuncia CEO

Anúncio fez parte das comemorações do primeiro aniversário da seguradora

Cerca de 200 pessoas, entre parceiros de negócios, colaboradores, corretores de seguros, resseguradores, prestadores de serviços e demais profissionais do mercado segurador marcaram presença nesta terça-feira, 6, no Espaço Bisutti Zero Onze, em São Paulo.

No evento, que teve caráter festivo, a diretoria da BVIX recepcionou os convidados e fez os cumprimentos de praxe.

O diretor de Planejamento Estratégico e Comercial da seguradora, Ed de Almeida Carlos, exibiu vídeos que destacaram os fatos mais relevantes do primeiro ano de atuação da companhia.

A seguradora apresentou Edson Caleiros como seu CEO, que agradeceu o empenho de toda a diretoria para que a BVIX alcançasse posição de destaque no setor. E enalteceu o papel indispensável do canal de distribuição:

“Você, corretor de seguros, pode ter a certeza de que a BVIX está de portas abertas para recebê-lo. Por meio desta parceria, já alcançamos R$ 30 milhões em produção. Isso é um recorde”.

Calheiros atribuiu os bons resultados obtidos no primeiro ano de atuação dada a performance multilinha e a parceria com o mercado de resseguros.

“Quando fomos nos apresentar ao mercado internacional (Miami – EUA), todos os resseguradores nos receberam muito bem. Temos firmado bons contratos”, ressaltou.

Trajetória – A BVIX, desde a sua fundação, em maio de 2024, vem investindo em várias frentes, desde a criação de soluções inovadoras para seguros inclusivos a produtos corporativos de grande alcance.

“O mercado é feito de parcerias e, por isso, começamos a trabalhar em novas frentes”, apontou Ed Carlos, ao revelar que a seguradora irá operar em seguro-viagem, garantia e linhas financeiras.

Em sua visão, o seguro precisa ser mais próximo das pessoas, ser justo e humano.

Os acionistas da companhia, Edis e Marlon Amaral, lembraram da trajetória vitoriosa da BVIX.

“Estamos orgulhosos com esse aniversário. O nosso papel é democratizar o acesso ao seguro, sobretudo, ao vislumbrar o tamanho deste mercado“, declarou Edis.

Já Marlon considera a seguradora como um “projeto vitorioso”, cuja equipe diferenciada é fator relevante para a expansão da seguradora.

“Nós assumimos o desafio de construir uma empresa grande desde o seu nascimento. Sabemos que é um trabalho árduo, mas precisamos ser muito estratégicos neste objetivo”, destacou o diretor administrativo da BVIX, Matheus de Freitas Assunção. “Agradeço à equipe da BVIX, aos corretores e acionistas que acreditaram no seu potencial desde o início. O primeiro ano foi fantástico”, afirmou Marcelo Vieira, CEO da OWTS Holding e cofundador da BVIX.

O diretor financeiro e controller da companhia, Luis Artur, acrescentou: “Relembrar a montagem da equipe até a execução dos projetos neste primeiro ano é algo muito prazeroso”.

Parcerias estratégicas – A BVIX celebrou parcerias de negócios com importantes corretoras, o que a tornou ainda mais competitiva no mercado.

“É fundamental crescer com a BVIX, oferecendo soluções diversificadas. E o mais importante: atuar de forma consistente do Norte ao Sul do País”, afirmou Cristiano Schweizer, diretor comercial e técnico da Ouroseg Corretora de Seguros. Segundo, José Leão, CEO da BMS Re, “Nossa parceria em apoiar a BVIX desde o início de suas operações, foi fundamental ao ajudar na constituição da estrutura de resseguro que viabiliza sua atuação nas diferentes linhas de negócios.” “A BVIX tem sido uma grata surpresa para o mercado segurador, ao oferecer soluções que o mercado realmente estava necessitando”, acrescentou Rogério Bruch, CEO do Grupo Fetra.

O head de subscrição da Beyond Seguros, Sandro Povegliano, elogiou o trabalho conjunto com as linhas de negócios de P&C,

“Do ponto de vista da aceitação de riscos e de uma subscrição especializada, o trabalho com a BVIX tem sido exemplar.”

Sobre a BVIX

A BVIX Seguradora nasceu com o propósito de ampliar o acesso à proteção financeira, tornando os seguros mais inclusivos, eficientes e alinhados às necessidades reais do mercado. A companhia atua em várias frentes, desde seguros acessíveis para grupos específicos até soluções robustas para grandes empresas.

Com processos simplificados, a BVIX garante agilidade e transparência na experiência de clientes e parceiros, eliminando barreiras e trazendo mais eficiência para a gestão de riscos. Seus gestores acreditam que inovação e inclusão são conceitos complementares: ao desenvolver produtos acessíveis e flexíveis, fortalece-se a cultura do seguro e impulsiona-se a proteção financeira no Brasil.

Foto: Da esquerda para direita: Matheus de Freitas, diretor administrativo da BVIX; Luis Artur, diretor financeiro e controller da BVIX; Marcelo Vieira, cofundador da BVIX; Edson Calheiros, CEO da BVIX; os irmãos Marlon e Edis Amaral, acionistas da BVIX; e Ed de Almeida Carlos, diretor de planejamento e comercial da BVIX na celebração do 1º aniversário da BVIX (*) Foto: Bona & Lovinne Produções